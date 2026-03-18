Fiscalía interviene hospital Luis Heysen por contrato vinculado al padre de Brunella Horna. Foto: Diario Correo.
Fiscalía interviene hospital Luis Heysen por contrato vinculado al padre de Brunella Horna. Foto: Diario Correo.
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Redacción Gestión
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en el proceso de contratación de servicios de alimentación para el Hospital II Luis Heysen Incháustegui, en la ciudad de Chiclayo.

En el mencionado centro de salud, , quienes ingresaron para obtener documentación vinculada al caso.

Luego, las autoridades se dirigieron al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, considerada la sede central donde se almacenan los documentos vinculados a las licitaciones de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque.

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. La documentación solicitada está relacionada con esos contratos.

Según la normativa actual y de acuerdo con sus competencias, la fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil remitió la carpeta fiscal a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, para que, en el plazo de 60 días, cumpla con realizar los actos de investigación necesarios que permitan esclarecer el caso y determinar responsabilidades penales.

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Cabe recordar que un r

Este fue adjudicado a una empresa que tendría vínculos con la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña.

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El dominical indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según el reportaje, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.

Asimismo,

La fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil remitió la carpeta fiscal a la Dirección Contra la Corrupción para que, en el plazo de 60 días, cumpla con realizar los actos de investigación. Foto: Defensoría del Pueblo.
La fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil remitió la carpeta fiscal a la Dirección Contra la Corrupción para que, en el plazo de 60 días, cumpla con realizar los actos de investigación. Foto: Defensoría del Pueblo.

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