La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (Cuarto Despacho) inició diligencias para investigar a quienes resulten responsables por el presunto delito de colusión y, alternativamente, negociación incompatible en el proceso de contratación de servicios de alimentación para el Hospital II Luis Heysen Incháustegui, en la ciudad de Chiclayo.

En el mencionado centro de salud, las autoridades competentes recabaron información, con participación también de representantes de la Contraloría, quienes ingresaron para obtener documentación vinculada al caso.

Luego, las autoridades se dirigieron al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, considerada la sede central donde se almacenan los documentos vinculados a las licitaciones de la Red Prestacional de EsSalud Lambayeque.

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Estas intervenciones corresponden a las primeras diligencias de una investigación sobre la concesión del servicio de alimentación en los hospitales. La documentación solicitada está relacionada con esos contratos.

Según la normativa actual y de acuerdo con sus competencias, la fiscal provincial Karim Ninaquispe Gil remitió la carpeta fiscal a la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, para que, en el plazo de 60 días, cumpla con realizar los actos de investigación necesarios que permitan esclarecer el caso y determinar responsabilidades penales.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque (Cuarto Despacho) dispuso el inicio de diligencias urgentes para investigar a quienes resulten responsables del delito de colusión y, alternativamente, negociación incompatible… pic.twitter.com/LJsfRv2xMq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 18, 2026

Cabe recordar que un reportaje de Cuarto Poder reveló que se registró un contrato de EsSalud por 2 millones 103 mil 442 soles para el servicio de alimentación del Hospital II Luis Heysen Inchaustegui, en Chiclayo.

Este fue adjudicado a una empresa que tendría vínculos con la familia de Brunella Horna, nuera del candidato presidencial César Acuña.

El dominical indicó que dentro del consorcio participa la empresa Inversiones de Alimentos del Norte S.A.C., cuya representante es Magna Sánchez Terán. Según el reportaje, el número telefónico consignado por esta compañía en registros vinculados a contrataciones públicas estaría asociado a Gustavo Horna Novoa, padre de Brunella Horna.

Asimismo, la Contraloría General de la República inició una investigación a la comisión que presuntamente favoreció al consorcio que tendría vínculos con Gustavo Horna.