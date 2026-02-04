El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, indicó que no tiene interés en ser presidente del Perú.

Durante un mitin en la ciudad de Arequipa, Acuña indicó que su partido ha dado estabilidad al país y ha contribuido a la gobernabilidad.

“No es mi interés en ser presidente (sic), mi interés son los 34 millones de peruanos. Por eso, con orgullo puedo decir, quien ha puesto el pecho por el Perú es Alianza para el Congreso (Progreso)”, acotó.

En otro momento, Acuña negó que su partido haya respaldado a la expresidenta Dina Boluarte y que APP no apoyó a una persona en particular, sino a todo el país.

Finalmente, vinculó directamente el rol de APP con los resultados económicos registrados en el país.

“¿Por qué el Perú, hoy, por resultado, se dice que el país tiene 3.5% de crecimiento? ¿A quién ha beneficiado? Ha beneficiado al pueblo, porque nosotros no hacemos cálculo político”, remarcó.