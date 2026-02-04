Acuña dice que no tiene interés en ser presidente: “Mi interés son los 34 millones de peruanos”. (Foto: Andina)
Acuña dice que no tiene interés en ser presidente: “Mi interés son los 34 millones de peruanos”. (Foto: Andina)
Durante un mitin en la ciudad de Arequipa,

“No es mi interés en ser presidente (sic), mi interés son los 34 millones de peruanos. Por eso, con orgullo puedo decir, quien ha puesto el pecho por el Perú es Alianza para el Congreso (Progreso)”, acotó.

En otro momento,

Finalmente, vinculó directamente el rol de APP con los resultados económicos registrados en el país.

“¿Por qué el Perú, hoy, por resultado, se dice que el país tiene 3.5% de crecimiento? ¿A quién ha beneficiado? Ha beneficiado al pueblo, porque nosotros no hacemos cálculo político”, remarcó.

César Acuña, en un mitin en Arequipa, negó que su partido haya respaldado a la expresidenta Dina Boluarte y que APP no apoyó a una persona en particular, sino a todo el país. Foto: gob.pe
César Acuña, en un mitin en Arequipa, negó que su partido haya respaldado a la expresidenta Dina Boluarte y que APP no apoyó a una persona en particular, sino a todo el país. Foto: gob.pe

