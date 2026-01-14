El candidato presidencial César Acuña reconoció que recién tomó conocimiento de un informe que revela que 14 postulantes de su partido, Alianza para el Progreso (APP), cuentan con sentencias penales vigentes por distintos delitos, de cara a las Elecciones Generales de 2026.

Tras una actividad proselitista realizada en el local partidario de APP, en el distrito de Jesús María, Acuña señaló que pedirá explicaciones internas sobre cómo se permitió la inscripción de estos candidatos en las listas electorales.

“Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar, que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, manifestó.

El líder de Alianza para el Progreso sostuvo que será necesario revisar los criterios aplicados durante el proceso de selección, al admitir que no se consideraron adecuadamente todos los historiales judiciales.

“Creo que cuando hicieron la lista no tuvieron en consideración muchos antecedentes, tengo que reconocerlo”, afirmó, pese a recordar que existió una comisión especial encargada de evaluar a los postulantes.

César Acuña también deslindó responsabilidades directas y consideró que, finalmente, será el electorado quien juzgue estas decisiones.

“Después de todo, creo que el mejor juez es la población”, añadió.

En ese contexto, el aspirante presidencial reiteró que uno de sus principales compromisos políticos es contribuir a mejorar la imagen del Congreso de la República. Para ello, dijo, su agrupación debe apostar por parlamentarios con solvencia moral y vocación democrática.

“Tenemos que limpiar la imagen del Congreso y para eso debemos tener congresistas probos que respeten la institucionalidad”, concluyó.