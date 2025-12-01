La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, en el marco de la investigación por el denominado caso ‘Frigoinca’.

El requerimiento fiscal, presentado el 25 de noviembre, forma parte de la investigación preparatoria que se sigue a Acuña y otros implicados por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.

Según el Ministerio Público, se habría manipulado procesos de selección y adjudicación para beneficiar a la empresa Frigoinca, proveedora de conservas para el extinto programa Qali Warma, especialmente en regiones como La Libertad.

LEA TAMBIÉN: APP critica orden de detención preliminar dictada contra el hermano de César Acuña

Junto con Óscar Acuña, la Fiscalía también solicitó mandato de prisión preventiva por 18 meses para Aníbal Morillo y Milton Broca, ambos comprendidos en la misma investigación.

El pedido será evaluado por el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado de Lima, que ha programado audiencias virtuales para los días 27 y 28 de noviembre y 1 y 3 de diciembre , con participación de todas las partes procesales.

El Poder Judicial ha programado audiencias para evaluar el pedido fiscal de prisión preventiva contra Óscar Acuña por el caso ‘Frigoinca’.

Actualmente, tanto Óscar Acuña como Milton Broca figuran como “no ubicados” luego de que el 14 de noviembre el juzgado ordenara su detención preliminar por siete días, medida que no pudo ejecutarse. Por su parte, Aníbal Morillo permanece detenido en la carceleta del Poder Judicial, en La Victoria, hasta que se defina su situación legal.

La Fiscalía sostiene que la red investigada habría intervenido en procesos públicos para favorecer a proveedores de alimentos, como Frigoinca, permitiendo que sus productos fueran distribuidos en el programa Qali Warma.