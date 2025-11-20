El último miércoles, el Ministerio Público ejecutó allanamientos y detenciones preliminares en simultáneo en Lima, La Libertad y Áncash, en el marco del caso Qali Warma. En esta pesquisa se encuentra involucrado Óscar Acuña, quien es hermano del exgobernador regional de La Libertad, César Acuña.

Los agentes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron 2 inmuebles vinculados a Acuña en Trujillo: su vivienda y la sede de Alianza para El Progreso (APP) en dicha ciudad. No obstante, no fue ubicado en ninguno de los lugares intervenidos.

Al respecto, el secretario general de APP, Luis Valdez, cuestionó la orden de detención preliminar dictada por el Poder Judicial contra Acuña. En diálogo con RPP, aseguró que el Ministerio Público actuó con apresuramiento y consideró que hubiera bastado con citarlo para que rindiera su declaración.

“No lo han citado en ningún momento”, denunció el también excongresista.

Tras revisar la disposición fiscal y la resolución judicial que ordena la detención preliminar de Acuña, Valdez dijo que no ha encontrado elementos suficientes que acrediten la configuración del delito de tráfico de influencias, que se le imputa.

“Con el solo hecho de haber una transferencia dineraria no es suficiente para establecer la responsabilidad de tráfico de influencias. Hay otros elementos que son necesarios para la configuración de este delito; por ejemplo, el ofrecimiento, la promesa o intervenir en una decisión administrativa, cosa que no hemos podido evidenciar dentro de lo que hemos podido revisar en las resoluciones”, acotó.

En ese sentido, advirtió que existirían “vacíos” en la imputación contra Acuña y que la Fiscalía tendría dificultades para sustentarla.

“Creo, desde mi perspectiva legal, como abogado, que hubo un apresuramiento porque hubiera bastado que citen al señor a dar su manifestación”, recalcó.

PEDIRÁN MEDIDA DE COMPARENCIA

En otro momento, Valdez evitó señalar que si el hermano del fundador de APP debería entregarse a la justicia, tras aprobarse su detención preliminar por 10 días.

No obstante, adelantó que su defensa ya prepara un recurso de apelación y que solicitará una medida de comparecencia.

“Creo que (Óscar Acuña) se ha puesto a derecho a través de sus abogados. Ellos están ejerciendo su derecho de defensa. Entiendo que tienen un plazo de 24 horas para interponer el recurso de apelación. Sus abogados lo están haciendo en estos momentos y creo que la mejor forma de que esto se esclarezca es que le den la oportunidad de que pueda alegar sus fundamentos, ejercer su derecho de defensa, cosa que no se le ha permitido”, sostuvo.

De acuerdo con la tesis fiscal, a Óscar Acuña se le atribuye un presunto rol clave de intermediación dentro de la organización criminal investigada por tráfico de influencias y otros. Presuntamente, este habría facilitado contactos entre empresarios proveedores de Qali Warma, entre ellos, representantes de la empresa Frigoinca, y funcionarios públicos involucrados en la adjudicación de contratos.

En particular, se indaga su presunta participación para facilitar el contacto entre el fundador de Frigoinca, el fallecido Nilo Burga, y el exgerente regional de Salud del Gore La Libertad, Aníbal Morillo, quien fue detenido en el operativo.

De acuerdo con un colaborador eficaz, Acuña habría recibido depósitos por S/ 77,000 por estas coordinaciones; sin embargo, este explicó en su momento que dichos pagos corresponden a un préstamo personal y no a un soborno.