Las elecciones presidenciales impactan en el sector financiero, pues los agentes económicos no esperan a las decisiones del nuevo gobierno, sino que se adelantan a posibles escenarios, ¿qué se observa en el mercado en este momento?

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) retrocede 1% al momento de redacción de este artículo.

Ayer, la jornada electoral dejó un resultado incierto. Las encuestas de boca de urna difundidas por la tarde dieron ventaja a Keiko Fujimori. Sin embargo, el conteo rápido al 100% publicado por la noche dio mayor votación a Roberto Sánchez, siempre, por una pequeña diferencia.

A más del 90% del conteo oficial, Fuerza Popular aún mantiene ventaja sobre Juntos por el Perú. El margen se viene reduciendo conforme se comienzan a contar los votos de las zonas más remotas del país. Pero otro factor a considerar son las actas del extranjero que deben llegar físicamente al Perú para ser contabilizadas.

Con todo, aún la fotografía es la de un empate técnico.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

En una reciente nota, Gestión compartió el análisis de BanBif que explicaba que la plaza limeña, por su baja profundidad, es muy sensible a escenarios adversos.

Así, los sectores financieros y mineros, que representan el 70% del índice general, dependen tanto de la coyuntura política como de la evolución de los mercados globales y los precios de los commodities.

El precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, viene subiendo hoy alrededor de 0.9%, entorno a los US$ 6.34 por libra al momento de redacción de este artículo.

En tanto, el precio del oro está por debajo de los US$ 4,364 por onza, bajando hoy, aunque menos de 0.5% y con fuerte volatilidad.

El S&P500 viene al alza con un avance de 0.5%.

Precios de los metales se encuentran hoy al alza. (Foto: Alessia Pierdomenico /Bloomberg)

De lo anterior, se puede desprender que el retroceso en la bolsa peruana se debería a la incertidumbre política local.