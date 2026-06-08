Las elecciones presidenciales impactan en el sector financiero, pues los agentes económicos no esperan a las decisiones del nuevo gobierno, sino que se adelantan a posibles escenarios, ¿qué se observa en el mercado en este momento?
La Bolsa de Valores de Lima (BVL) retrocede 1% al momento de redacción de este artículo.
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Ayer, la jornada electoral dejó un resultado incierto. Las encuestas de boca de urna difundidas por la tarde dieron ventaja a Keiko Fujimori. Sin embargo, el conteo rápido al 100% publicado por la noche dio mayor votación a Roberto Sánchez, siempre, por una pequeña diferencia.
A más del 90% del conteo oficial, Fuerza Popular aún mantiene ventaja sobre Juntos por el Perú. El margen se viene reduciendo conforme se comienzan a contar los votos de las zonas más remotas del país. Pero otro factor a considerar son las actas del extranjero que deben llegar físicamente al Perú para ser contabilizadas.
Con todo, aún la fotografía es la de un empate técnico.
En una reciente nota, Gestión compartió el análisis de BanBif que explicaba que la plaza limeña, por su baja profundidad, es muy sensible a escenarios adversos.
Así, los sectores financieros y mineros, que representan el 70% del índice general, dependen tanto de la coyuntura política como de la evolución de los mercados globales y los precios de los commodities.
El precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, viene subiendo hoy alrededor de 0.9%, entorno a los US$ 6.34 por libra al momento de redacción de este artículo.
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En tanto, el precio del oro está por debajo de los US$ 4,364 por onza, bajando hoy, aunque menos de 0.5% y con fuerte volatilidad.
El S&P500 viene al alza con un avance de 0.5%.
De lo anterior, se puede desprender que el retroceso en la bolsa peruana se debería a la incertidumbre política local.