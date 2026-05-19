Poderes. Composición del Senado respalda fundamentos macroeconómicos y continuidad estatal, según Gianfranco Ferrari. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La proximidad de la segunda vuelta electoral inquieta a los mercados y a los agentes económicos.

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