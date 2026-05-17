La candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tas conocer los resultados que la colocan en segunda vuelta frente a Roberto Sánchez en las Elecciones 2026, se pronunció con el objetivo de atraer el apoyo de sectores políticos y ciudadanos que no la respaldaron en la primera vuelta.
La candidata, acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres, reconoció que muchos votaron por otras opciones en la primera vuelta e hizo un llamado a trabajar unidos, invitándolos a transformar el miedo y la decepción en acción y esperanza.
“Esta elección no se trata de mí, ni de una disputa entre ideologías, entre Lima y regiones, ni del fujimorismo contra el antifujimorismo. Esta elección se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, indicó Fujimori en declaraciones a la prensa.
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La candidata mencionó, en su discurso, sobre presuntas irregularidades que se habrían cometido en el proceso electoral y recordó las denuncias de su partido en las elecciones presidenciales de 2021.
Asimismo, indicó que estos presuntos hechos no solo afectan a un partido, sino a la democracia y a todos los peruanos, aunque asegura que su agrupación seguirá participando en el proceso electoral.
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“Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles y aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, indicó.
Como se recuerda, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados y oficializó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez competirán en la segunda vuelta el domingo 7 de junio.
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En la ceremonia en la sede del JNE en el distrito limeño de Jesús María, la secretaria general Yessica Clavijo detalló el número de votos y la ubicación de los 35 candidatos presidenciales.
En esa línea, se informó que Fujimori obtuvo el 17.192% de los votos válidos y Sánchez el 12.039%, mientras que Rafael López Aliaga queda fuera del balotaje por una diferencia de 21,209 votos.