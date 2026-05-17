Keiko Fujimori brindó su primer pronunciamiento sobre los resultados oficiales. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el nuevo proceso electoral definirá si el país continúa en una etapa de crisis o apuesta por recuperar la estabilidad. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Keiko Fujimori brindó su primer pronunciamiento sobre los resultados oficiales. La lideresa de Fuerza Popular aseguró que el nuevo proceso electoral definirá si el país continúa en una etapa de crisis o apuesta por recuperar la estabilidad. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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, se pronunció con el objetivo de atraer el apoyo de sectores políticos y ciudadanos que no la respaldaron en la primera vuelta.

La candidata, acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres, reconoció que

“Esta elección no se trata de mí, ni de una disputa entre ideologías, entre Lima y regiones, ni del fujimorismo contra el antifujimorismo. Esta elección se trata de elegir entre seguir viviendo en el caos o recuperar el orden”, indicó Fujimori en declaraciones a la prensa.

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y recordó las denuncias de su partido en las elecciones presidenciales de 2021.

Asimismo, indicó que

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“Hace cinco años venimos peleando por conocer la verdad. Hemos acudido a todas las instancias posibles y aún estamos a la espera de las actas de esa elección”, indicó.

Como se recuerda,

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En la ceremonia en la sede del JNE en el distrito limeño de Jesús María, la secretaria general Yessica Clavijo detalló el número de votos y la ubicación de los 35 candidatos presidenciales.

En esa línea, se informó que Fujimori obtuvo el 17.192% de los votos válidos y Sánchez el 12.039%, mientras que Rafael López Aliaga queda fuera del balotaje por una diferencia de 21,209 votos.

La candidata mencionó, en su discurso, a presuntas irregularidades en el proceso electoral y recordó las denuncias de su partido en las elecciones presidenciales de 2021. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)
La candidata mencionó, en su discurso, a presuntas irregularidades en el proceso electoral y recordó las denuncias de su partido en las elecciones presidenciales de 2021. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)

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