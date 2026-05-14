Keiko Fujimori propone tres debates para la segunda vuelta electoral. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)
Keiko Fujimori propone tres debates para la segunda vuelta electoral. (Foto referencial: Keiko Fujimori / X)
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Redacción Gestión
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: uno entre candidatos presidenciales, otro entre postulantes a las vicepresidencias y un tercero entre los equipos técnicos.

Durante declaraciones a la prensa en su visita a Piura para actividades de campaña,

“Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y yo me imagino que va a ser una elección bastante corta, porque quedarían tres semanas, pero en tres semanas yo creo que se pueden llevar a cabo los debates”, indicó.

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Por otro lado,

“Tenemos muy claro que nuestra alianza será con la población, pero, de cara a los próximos cinco años, en el siguiente Congreso ninguno de los partidos, tampoco Fuerza Popular, va a tener una mayoría y estaremos obligados a conversar, a debatir, a lograr consensos”, añadió.

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La segunda vuelta electoral se encuentra programada a realizarse el domingo 7 de junio, donde se elegirá al próximo presidente y vicepresidentes del Perú por los próximos 5 años.

La candidata indicó que dirigentes de Fuerza Popular vienen conversando con diferentes actores políticos, aunque no necesariamente con dirigentes de organizaciones políticas. (Foto: Andina)
La candidata indicó que dirigentes de Fuerza Popular vienen conversando con diferentes actores políticos, aunque no necesariamente con dirigentes de organizaciones políticas. (Foto: Andina)

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