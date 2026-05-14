La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso realizar tres debates de cara a la segunda vuelta electoral, el cual se dividiría así: uno entre candidatos presidenciales, otro entre postulantes a las vicepresidencias y un tercero entre los equipos técnicos.

Durante declaraciones a la prensa en su visita a Piura para actividades de campaña, Fujimori precisó que corresponde esperar los resultados electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la convocatoria oficial a la segunda ronda.

“Esperamos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y yo me imagino que va a ser una elección bastante corta, porque quedarían tres semanas, pero en tres semanas yo creo que se pueden llevar a cabo los debates”, indicó.

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Por otro lado, la candidata indicó que dirigentes de Fuerza Popular vienen conversando con diferentes actores políticos, aunque no necesariamente con dirigentes de organizaciones políticas.

“Tenemos muy claro que nuestra alianza será con la población, pero, de cara a los próximos cinco años, en el siguiente Congreso ninguno de los partidos, tampoco Fuerza Popular, va a tener una mayoría y estaremos obligados a conversar, a debatir, a lograr consensos”, añadió.

La segunda vuelta electoral se encuentra programada a realizarse el domingo 7 de junio, donde se elegirá al próximo presidente y vicepresidentes del Perú por los próximos 5 años.