La excandidata presidencial Marisol Pérez Tello se mostró en contra de la posición asumida por su partido Primero La Gente de respaldar a Roberto Sánchez y anunció que votará viciado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En entrevista con Hildebrandt en sus trece, Pérez Tello indicó que tiene “todas las garantías” de que Keiko Fujimori “no va a hacer nada de lo que diga que haga” y que asumió el costo de haberla respaldado en las Elecciones 2021.

“Yo ya le di una vez una oportunidad, asumí el costo de haberle dado esa oportunidad. No le creo. Creo que ha gobernado garantizando impunidad, garantizando leyes que favorecen el crimen organizado, garantizando leyes que retroceden en derechos, garantizando leyes que no solo no persiguen la corrupción, sino que la facilita”, apuntó.

Respecto a Roberto Sánchez, la excandidata lo calificó como un “oportunista que se ha acomodado para mantenerse en el poder”. “No dándome ninguno de ellos, ninguna garantía de que prometan lo que prometan va a ser diferente”, dijo.

¿La peor opción?

Para Marisol Pérez Tello, “claramente” Keiko Fujimori es la peor opción debido a “la fuerza que tiene en el Senado” donde se proyecta que obtendrá 22 de 60 escaños.

“Keiko tiene un ADN, ha reivindicado todo lo que hizo su padre, no el 2021, lo ha reivindicado ahora. Se ha expresado en contra del enfoque de género para eliminarlo, se ha expresado a favor de las leyes procrimen. Como siempre, ha guardado silencio todo este mes en el que el Perú está en una crisis a partir del reconocimiento de elección porque le conviene”, apuntó.

Precisó que Sánchez es “tan peligroso” porque “se sometió al poder” y promete indultar al golpista Pedro Castillo, “que no se puede porque no se puede”. “Yo no puedo avalar ese discurso que carece de fundamento”, sostuvo.

Postura de Primero La Gente

Cabe recordar que, el partido político Primero La Gente propuso este martes un acuerdo político a Juntos Por el Perú con miras a la segunda vuelta electoral. Mediante un comunicado en sus redes sociales, la agrupación brindó su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez con el compromiso de derogar las leyes pro crimen. Además, denunció la existencia de un “pacto mafioso” liderado por el fujimorismo que gobierna desde el Congreso.

“Proponemos un pacto por el Perú que representa para Primero La Gente otorgar un apoyo crítico a Juntos Por el Perú previo compromiso con la derogatoria de las leyes pro crimen; el fortalecimiento de la democracia, separación de poderes y estabilidad fiscal; el crecimiento económico con desarrollo inclusivo y sostenible”, se lee en su pronunciamiento.