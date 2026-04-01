Marisol Pérez Tello propuso trabajar en el concepto de cárceles productivas si es elegida presidenta. (Foto: GEC)
Marisol Pérez Tello propuso trabajar en el concepto de cárceles productivas si es elegida presidenta. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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En el marco del debate presidencial organizado por el , , candidata del partido Primero la Gente, expuso sus propuestas en torno a educación y empleo.

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La brújula de Pérez Tello

Durante la ronda “Educación, innovación y tecnología”., la candidata aseguró que “la educación pública va a ser el eje” para luchar contra le racismo, la discriminación y la mentira.

“Un país educado no se somete, un país educado elige su destino”, sostuvo.

Asimismo, subrayó el fortalecimiento del capital humano en favor del desarrollo. En ese marco dijo que no se puede garantizar una educación de calidad sin antes combatir la anemia desde la primera infancia.

Además, propuso destinar al menos el 6% del presupuesto a educación, priorizando infraestructura, mejores condiciones para docentes y su preparación para escuelas inclusivas.

Pérez Tello añadió que impulsaría una educación técnica vinculada a la demanda laboral territorio.

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