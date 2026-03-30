El presidente de la República, José María Balcázar, manifestó que el pedido de voto de confianza del gabinete que encabeza Luis Arroyo quedaría pendiente hasta después de las elecciones del 12 de abril.

“(¿Cuándo se va a presentar el gabinete?) En la fecha oportuna que dice la ley. (¿Después de elecciones?) Después de elecciones, probablemente”, manifestó al prensa en la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, informó Diario Correo.

El gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene aún dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Congreso.

Luis Arroyo juró como presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, tras la salida de Denisse Millares al cargo.

Proyecto de crédito suplementario

El presidente de la república, José María Balcázar, arribó hoy a la región Lambayeque para sostener una reunión de trabajo con la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, con el objetivo de coordinar acciones orientadas al cierre de brechas sociales y de infraestructura en dicha ciudad, informó la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, realizado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el jefe de Estado señaló que equipos técnicos de diversos ministerios vienen articulando esfuerzos para viabilizar la ejecución de proyectos en beneficio de la población.

“Debemos afinar los aspectos puntuales para que las obras se ejecuten con rapidez y sin demoras. Lambayeque es una región clave para el norte del país y debemos avanzar con sus principales proyectos”, afirmó.

Asimismo, el mandatario informó que el Ejecutivo viene elaborando un proyecto de crédito suplementario que será sustentado ante el Congreso de la República, el cual permitirá destrabar obras prioritarias en distintas regiones del país.

“Queremos dar continuidad a la mayor cantidad de obras que se encuentran hoy paralizadas. Ese será uno de nuestro principales legados”, destacó.

El gabinete encabezado por Luis Arroyo se mantiene aún dentro del plazo constitucional de 30 días para presentarse ante el Congreso

Visita del papa León XIV

En esa línea, subrayó que estas acciones también se enmarcan en la preparación de la región ante la próxima visita del papa León XIV, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas y poner en valor el legado pastoral dejado en Chiclayo.

“Queremos recibir al papa como se merece y estar a la altura de su mensaje y su cercanía con nuestro pueblo”, subrayó.

En la reunión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado; y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.