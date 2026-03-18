El mandatario destacó que, si bien se reconoce el trabajo del equipo anterior, la nueva gestión permitirá intensificar las acciones frente a la delincuencia. Foto: Presidencia.
El mandatario destacó que, si bien se reconoce el trabajo del equipo anterior, la nueva gestión permitirá intensificar las acciones frente a la delincuencia. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El presidente sostuvo que el nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por , tendrá como eje central reforzar la seguridad ciudadana y garantizar elecciones generales limpias y transparentes el próximo 12 de abril.

El mandatario destacó que, si bien se reconoce el trabajo del equipo anterior, la nueva gestión permitirá intensificar las acciones frente a la delincuencia, un problema que -remarcó- trasciende las fronteras nacionales.

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“El Perú espera una estrategia adecuada y con resultados que brinden tranquilidad”, indicó en RPP. Además, detalló que se aplicará un protocolo que contempla la participación de una Policía Nacional fortalecida, con sus mejores cuadros operativos enfocados en los puntos más críticos.

Balcázar también señaló que el uso de tecnología será clave en esta lucha, incluyendo herramientas que permitan rastrear o interceptar comunicaciones vinculadas a extorsiones.

En el ámbito político, el jefe de Estado aseguró que el .

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“El Perú debe estar seguro de que este equipo es calificado”, afirmó, aunque precisó que la fecha para solicitar el voto de confianza ante el Congreso se definirá más adelante.

Asimismo, reiteró que su gobierno continuará impulsando la reactivación de proyectos paralizados en las regiones y evaluará la asignación de créditos suplementarios para nuevas obras.

Finalmente, respecto a la política exterior, el mandatario indicó que respeta la decisión del Gobierno de Chile de construir un muro en la zona de frontera.

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