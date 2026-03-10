Presidente José Balcázar fue denunciado por hechos cometidos cuando era congresista | Foto: Presidencia Perú
Presidente José Balcázar fue denunciado por hechos cometidos cuando era congresista
Redacción Gestión
por hechos cometidos cuando era congresista.

El legislador indicó que mañana hará público más detalle sobre el contenido y alcance de estas denuncias, por lo que primero se debe consolidar la información.

“Son situaciones de congresistas. Por ejemplo, hay una que es por haber propuesto a un personal en una institución pública, etcétera. No puedo adelantar”, declaró a la prensa.

Vergara indicó que se revisarán cuáles son y qué conductas específicas abarcan.

Denuncias a otros congresistas

Elvis Vergara también brindó detalles sobre denuncias contra las congresistas Norma Yarrow, Milagros Aguayo y Ariana Orué.

En el caso de Yarrow, el expediente volverá a ser revisado por el equipo técnico para elaborar una nueva propuesta, posiblemente con una sanción, ya que la mayoría no aceptó el archivamiento.

En el caso de Aguayo, el proceso se reencauza y se tomarán nuevos elementos de convicción dentro de los plazos de 10 días hábiles (5 para notificación y descargos y otros 5 para resolver).

Finalmente, con Ariana Orué, la decisión adoptada es que la denuncia fue considerada improcedente por tratarse, a criterio de la comisión, de un hecho aislado sin pruebas adicionales que demuestren un presunto uso indebido reiterado de personal congresal.

El congresista Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso.

