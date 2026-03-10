El congresista Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, mencionó que han ingresado 6 denuncias contra el actual presidente de la República, José María Balcázar, por hechos cometidos cuando era congresista.

El legislador indicó que mañana hará público más detalle sobre el contenido y alcance de estas denuncias, por lo que primero se debe consolidar la información.

“Son situaciones de congresistas. Por ejemplo, hay una que es por haber propuesto a un personal en una institución pública, etcétera. No puedo adelantar”, declaró a la prensa.

Vergara indicó que se revisarán cuáles son y qué conductas específicas abarcan. Además, se comprometió a ofrecer más información luego de esa evaluación.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que José Balcázar impulsó ley que terminó beneficiando a su propio hijo

Denuncias a otros congresistas

Elvis Vergara también brindó detalles sobre denuncias contra las congresistas Norma Yarrow, Milagros Aguayo y Ariana Orué.

En el caso de Yarrow, el expediente volverá a ser revisado por el equipo técnico para elaborar una nueva propuesta, posiblemente con una sanción, ya que la mayoría no aceptó el archivamiento.

LEA TAMBIÉN: Gobierno de José Balcázar responde a De Soto tras juramentación de Gabinete Miralles

En el caso de Aguayo, el proceso se reencauza y se tomarán nuevos elementos de convicción dentro de los plazos de 10 días hábiles (5 para notificación y descargos y otros 5 para resolver).

Finalmente, con Ariana Orué, la decisión adoptada es que la denuncia fue considerada improcedente por tratarse, a criterio de la comisión, de un hecho aislado sin pruebas adicionales que demuestren un presunto uso indebido reiterado de personal congresal.