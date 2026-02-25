La presidencia de la República se refirió a la situación de Hernando De Soto, quien fue anunciado como el nuevo presidente del Consejo de Ministros el domingo 22 de febrero, pero quien finalmente no juró al cargo.

“De Soto presentó un “valioso y ambicioso” plan de gobierno. Sin embargo, no se alcanzaron los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado", señaló en un comunicado la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

“Expresamos nuestro sincero agradecimiento por su disposición a colaborar con nuestro Gobierno”, se lee en el pronunciamiento.

Asimismo, se precisó que, De Soto, “en su calidad de ilustre y respetado economista de prestigio internacional”, será convocado para abordar temas puntuales de interés nacional que “el Perú sabrá reconocer”.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/WITKpvqsyD — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 25, 2026

Este pronunciamiento se da luego de la juramentación del Gabinete encabezado por Denisse Miralles, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros.