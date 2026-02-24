El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento este martes por la tarde a los integrantes de su Gabinete Ministerial, encabezado por Denisse Miralles, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

El acto se lleva a cabo una semana después de que José María Balcázar asumiera la presidencia de la República, tras la censura a José Jerí.

Con esta juramentación, el mandatario da inicio formal a su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Denisse Miralles la nueva premier

Denisse Azucena Miralles Miralles se desempañaba como ministra de Economía y Finanzas del Perú.

A continuación, la lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Denisse Miralles

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Ministerio de Defensa: Luis Enrique Arroyo Sánchez

Ministerio Economía y Finanzas:

Ministerio del Interior:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:

Ministerio de Educación:

Ministerio de Salud:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego:

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo:

Ministerio de Producción:

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:

Ministerio de Energía y Minas:

Ministerio de Transportes y Comunicación:

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Ministerio del Ambiente:

Ministro de Cultura:

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social:

La juramentación del nuevo gabinete ocurre luego de la censura a José Jerí, aprobada por el Congreso el pasado 17 de febrero con 75 votos a favor, debido a sus encuentros irregulares con empresarios de origen chino. Estos hechos terminaron por definir su saluda de Palacio de Gobierno.

El mismo 17 de febrero, el Pleno del Congreso eligió, con 60 votos en segunda vuelta, a José María Balcázar como nuevo presidente del Parlamento, y en aplicación de la sucesión constitucional, también asumió la Presidencia de la República hasta el 28 de julio del 2026, en un escenario marcado por la crisis política previa a las próximas elecciones generales de abril.

Horas previas y un giro inesperado

Hora antes de la designación oficial de Denisse Miralles, se tenía previsto que el economista Hernando de Soto sea el presidete del Consejo de Ministros en el gobierno de transición de José María Balcázar, sin embargo, surgió un giro inesperado.

Incluso apenas surgieron las versiones de que De Soto dio un paso al costado, el economista salió a negarlas. “Por supuesto, todo sigue viento en popa, es un compromiso. Creo que estamos juramentando a las seis de la tarde hoy”, mencionó en entrevista a RPP.

Horas después, el cintillo se lo colocaba Miralles, luego que De Soto no habría aceptado que se le impongan un puñado de ministros en el gabinete, la cuota que algunos partidos con bancadas en el Congreso habrían exigido tras respaldar con su voto a Balcázar.

En la mañana del martes 24 de febrero se vio a la ministra de Economía, Denisse Miralles y al ministro de Producción, César Quispe Luján, ingresando a Palacio de Gobierno. Sin embargo De Soto, según el reporte de transparencia, nunca ingresó ayer a Palacio.

De acuerdo con El Comercio, hasta el lunes por la noche, Denisse Miralles (Economía y Finanzas) y Hugo de Zela (Relaciones Exteriores) serían los únicos ministros de la anterior administración que continuarían en sus cargos.

Presidente José María Balcázar designó a Hernando de Soto como su premier para el gobierno de transición. Foto: Presidencia.

Veinte titulares de PCM en diez años

Hernando de Soto se convierte en el Presidente del Consejo de Ministros número 20 designado en el último decenio. Antes pasaron los siguientes gabinetes:

Fernando Zavala Lombardi: del 28 de julio de 2016 al 15 de septiembre de 2017

Mercedes Aráoz Fernández: del 17 de septiembre de 2017 al 2 de abril de 2018

César Villanueva Arévalo: del 2 de abril de 2018 al 8 de marzo de 2019

Salvador del Solar Labarthe: del 11 de marzo de 2019 al 30 de septiembre de 2019

Vicente Zeballos Salinas: del 30 de septiembre de 2019 al 15 de julio de 2020

Pedro Cateriano Bellido: del 15 de julio de 2020 al 6 de agosto de 2020

Walter Martos Ruiz: del 6 de agosto de 2020 al 10 de noviembre de 2020

Ántero Flores-Aráoz Esparza: del 11 de noviembre de 2020 al 17 de noviembre de 2020

Violeta Bermúdez Valdivia: del 18 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021

Guido Bellido Ugarte: del 29 de julio de 2021 al 6 de octubre de 2021

Mirtha Vásquez Chuquilín: del 6 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022

Héctor Valer Pinto: del 1 de febrero de 2022 al 8 de febrero de 2022

Aníbal Torres Vásquez: del 8 de febrero de 2022 al 24 de noviembre de 2022

Betssy Chávez Chino: del 25 de noviembre de 2022 al 7 de diciembre de 2022

Pedro Angulo Arana: del 10 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2022

Alberto Otárola Peñaranda: del 21 de diciembre de 2022 al 5 de marzo de 2024

Gustavo Adrianzén Olaya: del 6 de marzo de 2024 al 13 de mayo de 2025

Eduardo Arana Ysa: del 14 de mayo de 2025 al 12 de octubre de 2025

Ernesto Álvarez Miranda: del 14 de octubre de 2025 al 24 de febrero

Hernando de Soto Polar: desde el 24 de febrero de 2025

Todos primeros ministros fueron designados durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y el actual presidente interino, José María Balcázar.