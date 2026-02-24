Ministro de Defensa, Luis Enrique Arroyo Sánchez. (Foto/Captura: Canal N)
Redacción Gestión
Este marte, Luis Enrique Arroyo Sánchez, general de división en retiro del Ejército del Perú, juró como titular del Ministerio de Defensa. Así, se suma al gabinete liderado por Denisse Miralles, para el gobierno de José María Balcázar.

El nuevo ministro se desempeñaba como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Perfil y trayectoria

  • General de división en retiro del Ejército del Perú.
  • Ha sido director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), según registros institucionales.
  • Su trayectoria está ligada a la formación militar de alto nivel y a funciones en instancias castrenses, incluidas referencias en documentos del Fuero Militar‑Policial.
  • En su rol en Indeci, lidera la entidad encargada de coordinar la preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.

