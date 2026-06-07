Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia AFP
Agencia AFP

Bolivia dio un nuevo paso para enfrentar la desde hace más de cinco semanas. El Congreso autorizó al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para despejar las vías tomadas por manifestantes, en medio de una crisis que ha provocado escasez de alimentos, combustibles y medicinas en varias regiones del país.

La Cámara de Diputados aprobó la norma durante una sesión que se extendió por 15 horas y concluyó en la madrugada del domingo. El proyecto ya había sido avalado previamente por el Senado y fue remitido al Ejecutivo para su promulgación.

Las que inicialmente reclamaban mejoras económicas y demandas sociales, pero que con el paso de las semanas han endurecido su postura hasta exigir la renuncia del mandatario.

Agentes de policía se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
Agentes de policía se enfrentan a manifestantes antigubernamentales durante una operación para despejar un bloqueo de carretera en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Rodrigo URZAGASTI / AFP)
LEA TAMBIÉN: Bolivia al borde del estado de excepción: desbloquean ruta crítica en La Paz

Gobierno evalúa declarar el estado de excepción

La aprobación de la ley coincide con la posibilidad de que el Ejecutivo declare el estado de excepción, una medida que permitiría ampliar el uso de las Fuerzas Armadas y restringir libertades de reunión y movilización.

Hasta ahora, la participación militar en los operativos ha sido limitada, mientras que la ha liderado las acciones para despejar algunas rutas.

Los bloqueos afectan al menos 80 puntos del país y han golpeado especialmente a La Paz y El Alto, donde se registra escasez de productos básicos y combustibles. La situación también impacta a regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.

El sábado, enfrentamientos entre policías y manifestantes en la localidad de San Julián, en la región de Santa Cruz, dejaron heridos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Urzagasti / AFP).
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a policías y civiles durante un operativo para despejar un bloqueo vial en San Julián, departamento de Santa Cruz, Bolivia, el 6 de junio de 2026. (Foto de Rodrigo Urzagasti / AFP).
LEA TAMBIÉN: EE.UU. reitera apoyo al presidente boliviano y anuncia más ayuda de emergencia

Ley otorga respaldo legal a militares

Uno de los aspectos más debatidos de la norma establece que los militares que participen en operativos durante un eventual estado de excepción gozarán de “presunción de legalidad”, mientras que el Estado asumirá su defensa jurídica.

Para el oficialismo, la medida busca brindar respaldo a policías y militares que intervengan en escenarios de conflicto y reducir el temor a eventuales procesos judiciales por el uso de la fuerza.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, afirmó el diputado oficialista Carlos Alarcón.

El debate estuvo marcado por los antecedentes de 2019 y 2020, cuando varios mandos militares vinculados al gobierno transitorio de Jeanine Áñez fueron procesados por hechos ocurridos durante los enfrentamientos posteriores a la salida del poder de .

Persisten el desabastecimiento y las tensiones políticas

Pese a los llamados al diálogo formulados por Paz desde que asumió el cargo hace seis meses, las principales organizaciones que lideran las protestas no han aceptado negociar con el gobierno.

A través de la red social X, el mandatario reconoció que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles”, aunque aseguró que empiezan a registrarse algunos avances en la distribución de combustibles.

Sin embargo, continúan las largas filas en estaciones de servicio, donde conductores esperan durante horas e incluso días para acceder a gasolina y diésel.

El gobierno boliviano atribuye parte de las protestas al expresidente Evo Morales, quien rechaza las acusaciones. El exmandatario permanece en la región cocalera del Chapare mientras enfrenta una orden de captura por un caso de trata de menor, denuncia que niega.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Paz sobre crisis en Bolivia: intereses externos buscan “generar desorden regional”
Crisis en Bolivia: presidente Paz reducirá su salario y el de los ministros
Bolivia recibe de Perú donación de cuatro toneladas de alimentos para ciudades bloqueadas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.