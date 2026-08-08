El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió al Gobierno de Cuba que Washington mantendrá la presión sobre la isla y que La Habana no podrá limitarse a esperar un cambio de administración para que las medidas estadounidenses pierdan fuerza.

«Lo que intentamos enseñarles es que no hay válvulas de escape. Cada vez que crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos», afirmó Rubio en una entrevista con Axios, en referencia a las recientes reformas impulsadas por el Gobierno cubano para fomentar el crecimiento del sector privado.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que La Habana ya no puede apostar a que el tiempo juegue a su favor y que Estados Unidos termine levantando las medidas destinadas a presionar por cambios económicos y políticos.

Rubio: Cuba no podrá esperar al fin del mandato de Trump

«Sin duda, esta situación no va a desaparecer en los próximos dos años y medio» que le quedan al presidente Donald Trump en el poder, señaló Rubio a Axios.

Según el secretario de Estado, Cuba atraviesa un escenario particularmente complejo porque habría perdido dos elementos en los que históricamente se apoyó: el respaldo de un patrocinador externo y la falta de atención prioritaria de Washington.

«Por primera vez en su historia, Cuba carece de dos elementos en los que siempre se había apoyado: un patrocinador externo y la falta de atención de Estados Unidos, que no la consideraba una prioridad absoluta», afirmó.

Rubio añadió que La Habana no conseguirá un nuevo aliado externo durante los próximos dos años y medio. «Esa es la dinámica que ha cambiado. Esto los ha colocado en una situación muy difícil», sostuvo.

Presión de Estados Unidos sobre Cuba

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión de la Administración Trump sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

En los últimos meses, Washington ha adoptado medidas contra entidades y funcionarios cubanos, entre ellos integrantes de las Fuerzas Armadas, además de imponer sanciones contra el conglomerado empresarial militar Gaesa y adoptar medidas dirigidas a limitar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos, como la minería y el turismo.

La presión estadounidense se suma a la crisis económica que atraviesa Cuba, marcada por problemas de abastecimiento, escasez de servicios y dificultades en su sistema energético. Esta semana, la isla sufrió dos apagones masivos en menos de 24 horas.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostiene una bandera cubana durante una manifestación en apoyo del expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP).

La posición de Marco Rubio frente a Cuba

Rubio, de ascendencia cubana y antiguo senador estadounidense, mantiene desde hace años una posición crítica frente al Gobierno comunista de la isla.

En la entrevista, sostuvo que uno de los conceptos que se ha perdido en la política exterior estadounidense es el de «paciencia y perseverancia» y afirmó que espera que, al término de la actual Administración, Cuba se encuentre «en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente».

Un día antes de estas declaraciones, Rubio anunció nuevas sanciones contra entidades y altos funcionarios de las Fuerzas Armadas cubanas, ampliando la presión de Washington sobre el Gobierno de Díaz-Canel.

Al mismo tiempo, la Administración Trump mantiene abiertos canales de diálogo con representantes de La Habana, entre ellos Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

Elaborado con información de EFE.