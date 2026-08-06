El primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que la economía canadiense muestra un mejor desempeño que la de Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara de “desagradables” a Canadá y a sus líderes durante un discurso en Las Vegas.

En una rueda de prensa, Carney sostuvo que Canadá “está creando empleo a un ritmo dos veces superior al de Estados Unidos” y aseguró que el país también capta inversión extranjera directa a un ritmo que duplica al de su competidor más cercano dentro del G7.

“Estamos viendo que el crecimiento se está recuperando este trimestre”, señaló el jefe del Gobierno canadiense.

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Respuesta a las críticas de Trump

Las declaraciones de Carney llegaron un día después de que Trump afirmara en varias ocasiones que Canadá y sus dirigentes eran “desagradables”.

“Canadá es desagradable. Lo son. Son desagradables. Me encanta su gente, pero son desagradables. Tiene unos dirigentes desagradables”, expresó el mandatario estadounidense durante una intervención en Las Vegas.

Consultado sobre esos comentarios, Carney restó importancia al calificativo y señaló que la prioridad de su Gobierno sigue siendo proteger el empleo y la actividad económica del país.

“Podemos cambiar el adjetivo y decir ‘desagradables’ si quiere, pero, para Canadá, es una cuestión de preservar empleos canadienses y garantizar el futuro de las empresas canadienses en el país” , afirmó.

Mark Carney defendió el desempeño económico de Canadá tras las críticas lanzadas por Donald Trump. Foto: EFE.

Negociaciones comerciales

El primer ministro también confirmó que Canadá y Estados Unidos mantienen negociaciones comerciales, en un contexto marcado por los aranceles impuestos por la administración Trump a diversos productos canadienses.

Según indicó, funcionarios de alto nivel de ambos países continúan reuniéndose en Washington para avanzar en un posible acuerdo.

No obstante, precisó que Ottawa no aceptará un pacto que deje fuera a los sectores más afectados por las medidas comerciales estadounidenses, entre ellos el acero, el aluminio, los productos forestales y la industria automotriz.

“Estamos interesados en un acuerdo más global que dé respuesta a los sectores estratégicos”, sostuvo.

Nueva indirecta a Trump

Carney también protagonizó una nueva referencia indirecta a Trump durante un evento público, cuando el teleprónter dejó de funcionar mientras ofrecía un discurso.

“Me gustaría informarles de que el teleprónter ha dejado de funcionar. A diferencia de un determinado líder mundial, no considero que sea una conspiración”, comentó entre sonrisas, en alusión a Trump, quien el año pasado pidió investigar un fallo similar durante una intervención en la Asamblea General de la ONU.

Con información de EFE.