El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país intervino para respaldar al yen japonés y aseguró que la medida constituye una “señal de amistad” hacia Japón, además de representar un factor positivo para la economía global.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, el mandatario explicó que la decisión respondió a la estrecha relación entre ambos países. “Porque tenemos una muy buena relación con Japón” , señaló al ser consultado sobre la intervención.

Trump reconoció que Estados Unidos también obtendrá un beneficio financiero con la operación, aunque enfatizó que el principal objetivo fue respaldar a su aliado asiático. “Más que cualquier otra cosa, fue una señal de amistad” , afirmó.

El pronunciamiento se produce luego de que el Financial Times informara que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino de manera coordinada con Japón para fortalecer el yen, en la que sería la primera acción conjunta de este tipo en cerca de tres décadas.

Según el diario británico, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York vendió euros para adquirir yenes en representación del Tesoro estadounidense, una operación poco habitual en los mercados cambiarios.

Donald Trump aseguró que el respaldo de EE.UU. al yen japonés fue un gesto de amistad hacia uno de sus principales aliados. Foto: EFE.

Trump sostuvo que Japón solicitó apoyo debido al debilitamiento de su moneda. “Ellos tienen un yen debilitado y querían un poco de ayuda. Nosotros siempre estamos ahí para Japón. Japón ha sido muy bueno con nosotros, con la excepción, por supuesto, de Pearl Harbor”, comentó.

La intervención ocurrió después de que el yen alcanzara el mes pasado las 163.24 unidades por dólar, su nivel más bajo desde 1986. Posteriormente, la divisa japonesa registró una fuerte recuperación, lo que alimentó las especulaciones sobre una intervención de las autoridades japonesas en el mercado de divisas.

Analistas citados por el Financial Times estimaron que la intervención de Japón habría alcanzado los 8.45 billones de yenes, equivalentes a unos US$ 52,800 millones.

Con información de AFP.