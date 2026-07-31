Marco Rubio felicitó a Keiko Fujimori y afirmó que su investidura aporta la estabilidad política que necesita el Perú. Foto: EFE.
Marco Rubio felicitó a Keiko Fujimori y afirmó que su investidura aporta la estabilidad política que necesita el Perú. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , sostuvo que la investidura de la presidenta Keiko Fujimori representa un factor de estabilidad política para el Perú, durante una conversación telefónica en la que también reafirmó el .

La información fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos a través de un comunicado emitido por su portavoz, Tommy Pigott, sobre la llamada telefónica realizada el pasado 30 de julio.

Según el pronunciamiento oficial, Rubio felicitó a Fujimori por su investidura y destacó la importancia de mantener una gobernanza estable para enfrentar los principales desafíos del país.

”El secretario Rubio señaló que la toma de posesión de la presidenta Fujimori aporta la estabilidad política que tanto necesita Perú y que una gobernanza estable es esencial para lograr la seguridad y el crecimiento económico necesarios para mejorar la vida del pueblo peruano", indicó el comunicado.

Marco Rubio felicitó a Keiko Fujimori y afirmó que su investidura aporta la estabilidad política que necesita el Perú. Foto: EFE.
Marco Rubio felicitó a Keiko Fujimori y afirmó que su investidura aporta la estabilidad política que necesita el Perú. Foto: EFE.

Cooperación bilateral

Durante la conversación, Rubio también reiteró el compromiso de la administración Trump de estrechar los vínculos con el Perú mediante una mayor cooperación en la lucha contra el crimen organizado, el impulso al comercio y las inversiones, así como el fortalecimiento de las capacidades de prevención y respuesta ante desastres.

Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el último martes, tras imponerse en la segunda vuelta electoral a Roberto Sánchez. .

A la ceremonia de investidura asistió el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en representación del Gobierno de Donald Trump.

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