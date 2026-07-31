¿Puede un exfranquiciado seguir vendiendo una marca? El criterio que deja Indecopi(Foto: Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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Una reconocida marca de joyería denunció a una empresa que operaba como su subfranquiciada, es decir, un establecimiento autorizado para comercializar sus productos y operar bajo su imagen comercial mediante un contrato de franquicia.

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