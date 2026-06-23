La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró ilegal el cobro de S/ 1,188.50 que exigía la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para tramitar el procedimiento de reconocimiento de grados y/o títulos obtenidos en el extranjero.

Mediante la Resolución 0257-2026/SEL-Indecopi, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que declaró ilegal dicho cobro, al concluir que la Sunedu no acreditó que el monto haya sido determinado conforme a la metodología obligatoria de costos aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ni en función del costo real que la ejecución del procedimiento genera para la entidad.

La Sunedu no justificó las horas de trabajo del personal ni la cantidad de solicitudes recibidas para fijar el precio del trámite.

Como resultado, la Sunedu deberá inaplicar este cobro con efectos generales en favor de todos los ciudadanos afectados por su imposición.

Este mandato entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano.

La Sala precisó que esta decisión no implica el reconocimiento automático de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, ni el otorgamiento de registro o autorización alguna, sino únicamente la eliminación de un cobro considerado ilegal.

El procedimiento de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero permite que la Sunedu evalúe la eficacia oficial en el Perú de estudios realizados fuera del país, conforme a la normativa aplicable.

Por ello, los interesados podrán seguir solicitando dicho reconocimiento, sin que se les aplique el cobro declarado ilegal una vez que el mandato de inaplicación entre en vigencia.