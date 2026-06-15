El titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza, denunció una injerencia política de parte del Ministerio de Educación (Minedu) que amenaza la autonomía del Consejo Directivo de su institución.

El funcionario detalló que el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Ministerial 338-2026-MINEDU, modificó la directiva que lo designó en el cargo el 11 de diciembre de 2025.

Controversia

En el mencionado documento, el Minedu detalla que Vicente Espinoza asumió el cargo en reemplazo de Andrés Ramos Salas, quien ostentaba el cargo desde el 8 de febrero de 2026, pero presentó su renuncia en diciembre de 2025.

El cargo de superintendente tiene una duración de tres años, por lo que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu concluyó que Espinoza Santillán solo debía cumplir el período restante de su antecesor, expresando que “el reemplazante no inaugura un nuevo ciclo, sino que concluye el existente”.

Pero el superintendente respondió que el artículo 17 de la Ley Universitaria establece que los integrantes del Consejo Directivo asumen funciones por un periodo de tres años, sin mencionar ciclos complementarios.

“Lamentamos que el órgano de asesoría jurídica del Minedu interprete periodos fraccionados complementarios, allí donde la ley no lo señala”, declaró en RPP.

El titular de Sunedu relacionó el intento de remoción con la situación de 60 universidades públicas, que han sido creadas por leyes, aprobadas por el Congreso, y que no cuentan con el licenciamiento institucional para operar.

“Hemos sido muy firmes en señalar, se pueden haber creado por ley, pero si no pasan las condiciones básicas, no van a poder admitirse”, indicó.

Consultado si es que hay una injerencia de parte del Gobierno de José María Balcázar, respondió: “Definitivamente, es lo que podemos apreciar. Hay un nivel de injerencia política inaceptable”.