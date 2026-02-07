La Sunedu otorgó la licencia institucional a la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), habilitándola a iniciar procesos de admisión tras verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas para universidades nuevas.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 06-2026-SUNEDU/CD, luego de culminar el proceso de evaluación correspondiente. Con esta autorización, la UNID podrá ofrecer programas de pregrado en modalidad presencial, iniciando formalmente sus actividades académicas como universidad licenciada.

La casa de estudios brindará los programas de Enfermería y Farmacia y Bioquímica, los cuales se desarrollarán en su local ubicado en el distrito de Breña, en Lima.

CARRERAS AUTORIZADAS E INFRAESTRUCTURA

Durante el proceso de licenciamiento, la universidad acreditó contar con infraestructura adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y de los servicios complementarios, indicó la Sunedu.

El local dispone de laboratorios y talleres especializados debidamente equipados, así como de infraestructura tecnológica que respalda la gestión académica y administrativa, además del acceso a recursos bibliográficos.

En el ámbito de la investigación, la evaluación verificó que la UNID cuenta con normativa interna, planificación y presupuesto para implementar su política institucional, incluyendo la conformación de un Comité de Ética y la definición de líneas de investigación vinculadas al sector salud. Asimismo, se constató la disponibilidad de docentes calificados, entre ellos profesionales con experiencia en investigación.

En 2019, la Sunedu había denegado el licenciamiento a la UNID al no acreditar las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la Ley Universitaria.

ANTECEDENTE DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO

El licenciamiento otorgado en 2026 marca un cambio respecto a la situación de la universidad en 2019, cuando el Consejo Directivo de la Sunedu denegó la solicitud de licenciamiento institucional presentada por la UNID, al no acreditar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria.

En ese entonces, la autoridad dispuso que la institución iniciara un proceso ordenado de cese de actividades, quedando impedida de realizar procesos de admisión o captar nuevo alumnado, junto con otras casas de estudio con sede en Lima que no superaron la evaluación regulatoria.

BIENESTAR, RSU Y TRANSPARENCIA

Respecto a Responsabilidad Social Universitaria y Bienestar Universitario, la institución presentó una estructura orgánica que garantiza la operatividad de servicios como atención primaria de salud, psicopedagogía, servicio social y actividades culturales.

Además, acreditó contar con personal que cumple los perfiles establecidos y con un presupuesto destinado a RSU superior al 2%, acompañado de una planificación que asegura la ejecución de dichas actividades.

En el componente de gestión y transparencia, la universidad evidenció disponer de un Portal Web Institucional y un Portal de Transparencia actualizados, donde se publica la información exigida por la Ley Universitaria y la normativa vigente.

Con este licenciamiento, los estudiantes contarán con una nueva alternativa de formación profesional en el campo de la salud, bajo estándares de calidad previamente verificados por la Sunedu.