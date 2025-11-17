El Congreso pidió a SUNEDU resolver con urgencia la paralización de títulos que afecta a egresados de la UNI. Foto: Andina.
El Congreso pidió a SUNEDU resolver con urgencia la paralización de títulos que afecta a egresados de la UNI. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Katy Ugarte, exhortó a la a resolver con urgencia la paralización de más de 1,200 solicitudes de inscripción de grados y títulos de egresados de la .

Según advirtió, el retraso —que impide a los jóvenes colegiarse, acceder a empleo formal, postular a becas o continuar estudios en el extranjero— está generando perjuicios académicos, económicos y profesionales de carácter irreversible.

Durante la sesión de la , Ugarte criticó la conducta del superintendente de Sunedu, Manuel Castillo, quien ha evitado asistir a tres citaciones oficiales de dos comisiones parlamentarias. La legisladora calificó esta conducta como “una actitud de rebeldía” frente a la institucionalidad del Estado.

LEA TAMBIÉN: Declaran ilegales barreras de Sunedu que prohíben programas de pregrado 100% virtuales

“Es inaceptable que ni siquiera presente un documento de justificación. Estamos hablando de más de 1,200 jóvenes perjudicados por la falta de inscripción de sus grados y títulos. La autonomía de la SUNEDU no le otorga autoridad para ignorar esta responsabilidad”, afirmó.

La parlamentaria recordó que Castillo fue convocado para la sesión ordinaria del 4 de noviembre, pero no asistió ni presentó justificación formal. Tampoco ha confirmado su presencia en la cita programada para mañana. “Parece que priman intereses personales. Exijo que la inscriba estos títulos de manera inmediata”, declaró.

El Congreso pidió a Sunedu resolver con urgencia la paralización de títulos que afecta a egresados de la UNI. Foto: JUAN PONCE VALENZUELA/ GEC.
El Congreso pidió a Sunedu resolver con urgencia la paralización de títulos que afecta a egresados de la UNI. Foto: JUAN PONCE VALENZUELA/ GEC.

Ugarte informó además que el funcionario ha sido citado por cuarta vez para este martes 18 de noviembre, convocatoria en la que se espera que responda por la situación que afecta a los egresados de la UNI. De persistir la ausencia, indicó que evaluará medidas adicionales para salvaguardar los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en la administración pública.

LEA TAMBIÉN: UNI Vs. Sunedu por nombrar a rectora que retiraron como su representante de universidades públicas

Finalmente, la congresista instó al superintendente y a las autoridades universitarias a resolver con celeridad la controversia administrativa que mantiene detenidos los trámites. “Los jóvenes de la UNI no pueden seguir siendo víctimas de controversias institucionales. Merecen respeto, celeridad y soluciones”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Regresa a comisión proyecto que busca reelección de rectores de universidades públicas
Publican ley que garantiza continuidad de estudiantes en caso su universidad pierda la licencia
Crearán dos nuevas universidades nacionales: ¿Dónde se ubicarán?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.