Las actividades académicas deberán comenzar dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigor de la norma. (Archivo GEC)
Las actividades académicas deberán comenzar dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigor de la norma. (Archivo GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter educación
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El promulgó dos leyes que autorizan la creación de nuevas universidades públicas. Ambas normas ya fueron publicadas en El Peruano y establecen los lineamientos básicos para su implementación, oferta académica y financiamiento.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba darle continuidad a universidades asociativas sin licencia

La primera es la Universidad Nacional de Lenguas del VRAEM de Kimbiri (UNILEVRAEMKI), creada mediante la Ley N.º 32473 en el distrito de Kimbiri, provincia de La Convención (Cusco).

iniciará con diez carreras profesionales en ingeniería, salud y ciencias económicas. Su infraestructura será financiada por la Municipalidad Distrital de Kimbiri y transferida al Ministerio de Educación.

La ley también encarga al conformar una comisión organizadora y señala que el licenciamiento deberá tramitarse bajo el reglamento vigente de la .

Las actividades académicas deberán comenzar dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigor de la norma.

LEA TAMBIÉN: Las 10 mejores universidades públicas y privadas del Perú, según ranking

La segunda es la Universidad Nacional de Huaral (UNAH), establecida por la Ley N.º 32474, con sede en el distrito de . Contará inicialmente con seis facultades: Negocios y Administración, Ciencias de la Salud, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas y Hotelería y Turismo.

Su implementación se financiará con recursos directamente recaudados, donaciones, canon y gestiones ante el MEF, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad de Huaral.

El Minedu también deberá designar una comisión organizadora encargada de aprobar los documentos de gestión académica y administrativa.

LEA TAMBIÉN: Congreso aprueba medidas para continuidad de estudiantes tras cierre de universidades

Con estas normas, ambas universidades ingresan a un proceso de organización institucional y posterior evaluación para su licenciamiento ante la .

TE PUEDE INTERESAR

Congreso aprueba cambios a la Ley Universitaria para regular universidades interculturales
Ranking de universidades nacionales en Perú: estas son las que más invirtieron en sus obras
Paro y movilización del 15 de octubre: conozca las universidades que darán clases virtuales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.