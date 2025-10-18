En esta edición, participaron 56,346 docentes, cifra superior a la registrada en años anteriores. Foto: Minedu
En esta edición, participaron 56,346 docentes, cifra superior a la registrada en años anteriores. Foto: Minedu
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Se reasignarán 17,197 docentes a nuevas instituciones educativas a nivel nacional, como parte del proceso 2025, cuyos resultados entrarán en vigencia a partir del 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, dependiendo del tipo de gestión en que labora cada maestro, informó el ).

La es un mecanismo que permite el traslado de profesores con plaza estable a otra institución del mismo nivel y jornada laboral, ya sea por motivos de unidad familiar o interés personal.

LEA TAMBIÉN: Aprueban ley que establece aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes

En esta edición, participaron 56,346 docentes, cifra superior a la registrada en años anteriores.

Según el , el 86% de las reasignaciones (14,762) corresponde a la causal de unidad familiar, mientras que el 14% restante (2,435) se realizó por interés personal.

Las regiones con mayor número de traslados son Lima Metropolitana, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Puno y Lambayeque.

LEA TAMBIÉN: Unesco alerta por escasez mundial de profesores: las razones detrás

El proceso contó con una mayor participación de mujeres (62%) frente a los varones (38%), y casi la mitad de los docentes proviene de zonas rurales.

Con la aplicación de estos resultados en 2026, se busca mejorar la distribución del personal y atender la demanda de docentes en diversas regiones del país, en el marco de la Carrera Pública Magisterial.

TE PUEDE INTERESAR

Este proyecto de ley en Florida obligaría a los profesores de escuelas públicas a realizar un juramento
Morgan Quero justifica gastos de caja chica en Educación: Recibimos a profesores y padres de familia
Déficit de profesores en Perú: ¿por qué el aumento de sueldo ya no es atractivo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.