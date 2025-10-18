Se reasignarán 17,197 docentes a nuevas instituciones educativas a nivel nacional, como parte del proceso 2025, cuyos resultados entrarán en vigencia a partir del 1 de enero y el 1 de marzo de 2026, dependiendo del tipo de gestión en que labora cada maestro, informó el Ministerio de Educación (Minedu).

La reasignación docente es un mecanismo que permite el traslado de profesores con plaza estable a otra institución del mismo nivel y jornada laboral, ya sea por motivos de unidad familiar o interés personal.

En esta edición, participaron 56,346 docentes, cifra superior a la registrada en años anteriores.

Según el Minedu, el 86% de las reasignaciones (14,762) corresponde a la causal de unidad familiar, mientras que el 14% restante (2,435) se realizó por interés personal.

Las regiones con mayor número de traslados son Lima Metropolitana, Cajamarca, La Libertad, Cusco, Puno y Lambayeque.

El proceso contó con una mayor participación de mujeres (62%) frente a los varones (38%), y casi la mitad de los docentes proviene de zonas rurales.

Con la aplicación de estos resultados en 2026, se busca mejorar la distribución del personal y atender la demanda de docentes en diversas regiones del país, en el marco de la Carrera Pública Magisterial.