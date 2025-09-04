La norma a favor del magisterio fue aprobada con 66 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones. Foto: Congreso de la República
Redacción Gestión
aprobó, en segunda votación, la ley que establece un aumento de pensiones para los .

fue aprobada con 66 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones.

establece que los de la carrera pública magisterial recibirán una pensión igual a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. Con ello, se garantiza la protección y seguridad social a los docentes.

también establece una pensión proporcional para básica, alternativa, especial y técnico-productiva, bajo los Decretos Leyes 19990, 20530, así como para afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), y la Ley 29944.

Asimismo, los afiliados al SPP recibirán estas pensiones equivalentes al monto de la RIM de la primera escala, según valores establecidos por el en coordinación con el Ministerio de Educación.

, esta pensión asegurará que los maestros retirados tengan los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas y mantener un nivel de vida adecuado.

entre otros, sostiene que busca corregir las brechas y desigualdades previsionales que por años afectaron a los docentes del país.

de este dictamen, se observó la presencia de maestro jubilados en el hemiciclo, quienes se reunieron con el presidente del Congreso, José Jerí, en el hall del Legislativo.

