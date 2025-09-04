El ministro del Interior, Carlos Malaver, será interpelado por el Pleno del Congreso. Foto: Mininter.
El ministro del Interior, Carlos Malaver, será interpelado por el Pleno del Congreso. Foto: Mininter.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Pleno del Congreso aprobó esta mañana la moción de interpelación contra el ministro del Interior, , por su presunta inacción en materia de seguridad ciudadana y por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público.

La iniciativa en mención, impulsada por , recibió el respaldo de 44 legisladores, mientras que 16 se opusieron y se registraron 25 abstenciones.

LEA TAMBIÉN: Pleno da cuenta de moción para interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver

Los votos en contra vivieron e las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú y Honor y Democracia, entre otros, mientras las abstenciones se registraron en Podemos Perú, Perú Libre y Acción Popular.

Tras conocerse la votación, el presidente del Congreso, , anunció que Malaver deberá acudir al Pleno el próximo jueves 11, a fin de responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas. La sesión empezará a partir de las 10:00 a.m.

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN?

De acuerdo con la moción, “queda claro que las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público, seguridad ciudadana”.

LEA TAMBIÉN: Malaver dijo desconocer denuncia contra dos policías que habrían hecho reglaje a testigos

También se cuestiona que, en la práctica, no se logra ver el trabajo de Malaver con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país.

“Los hechos que vienen ocurriendo en el país a consecuencia de la criminalidad demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso”, señala el documento, en alusión al caso del suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, quien fue asesinado a inicios de agosto en un enfrentamiento contra delincuentes en La Victoria.

Durante su intervención, Elías Varas recordó diversos hitos de atentados contra la seguridad ciudadana, como el ataque con explosivos en Trujillo, el pasado 14 de agosto.

“Lamentablemente no tenemos un ministro del Interior que a la fecha dé cuenta de qué es lo que está haciendo por la seguridad y resguardar la vida de todos los peruanos”, enfatizó-

LEA TAMBIÉN: Malaver rechaza “exageración” en allanamientos a casa de Nicanor Boluarte

TE PUEDE INTERESAR

Ex Mininter sobre compra de autos de lujo para PNP: Está contemplada en ley, son vehículos de seguridad
Mininter a favor de imponer el himno nacional en medios: “Hay mucha gente que ni lo sabe”
Policía Nacional afirma los fusiles adquiridos por el MININTER se encuentran operativos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.