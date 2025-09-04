El Pleno del Congreso aprobó esta mañana la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, por su presunta inacción en materia de seguridad ciudadana y por la falta de acciones de dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno y orden público.

La iniciativa en mención, impulsada por Elías Varas (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo), recibió el respaldo de 44 legisladores, mientras que 16 se opusieron y se registraron 25 abstenciones.

Los votos en contra vivieron e las bancadas de Alianza Para el Progreso (APP), Somos Perú y Honor y Democracia, entre otros, mientras las abstenciones se registraron en Podemos Perú, Perú Libre y Acción Popular.

Tras conocerse la votación, el presidente del Congreso, José Jerí, anunció que Malaver deberá acudir al Pleno el próximo jueves 11, a fin de responder un pliego interpelatorio de 22 preguntas. La sesión empezará a partir de las 10:00 a.m.

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN?

De acuerdo con la moción, “queda claro que las acciones realizadas por parte del Ministerio del Interior son tardías en cuanto a formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público, seguridad ciudadana”.

LEA TAMBIÉN: Malaver dijo desconocer denuncia contra dos policías que habrían hecho reglaje a testigos

También se cuestiona que, en la práctica, no se logra ver el trabajo de Malaver con operativos contundentes y con reducción del índice criminal que viene azotando a nuestro país.

“Los hechos que vienen ocurriendo en el país a consecuencia de la criminalidad demuestran que la población se encuentra desprotegida, y es aún más grave la situación cuando el propio cuerpo policial terminan siendo víctimas de esta grave ola criminal en ascenso”, señala el documento, en alusión al caso del suboficial PNP José Gabriel Munive Gurmendi, quien fue asesinado a inicios de agosto en un enfrentamiento contra delincuentes en La Victoria.

Durante su intervención, Elías Varas recordó diversos hitos de atentados contra la seguridad ciudadana, como el ataque con explosivos en Trujillo, el pasado 14 de agosto.

“Lamentablemente no tenemos un ministro del Interior que a la fecha dé cuenta de qué es lo que está haciendo por la seguridad y resguardar la vida de todos los peruanos”, enfatizó-