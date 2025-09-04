Legisladores de distintas bancadas impulsan la interpelación contra el ministro Carlos Malaver por presuntas falencias en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Foto: PCM.
Parlamentarios de diferentes bancadas presentaron el jueves 21 de agosto una moción de interpelación contra el , en medio de los cuestionamientos a su gestión frente al incremento de la en el país.

El tercer vicepresidente del Parlamento y quien dirigió la sesión del Pleno de este miércoles 3 de setiembre,Ilich López,dio cuenta del documento N.° 18723.

Conforme al procedimiento parlamentario, la siguiente sesión del Pleno definirá si se admite a trámite la moción. “Se consultará la admisión de la moción de interpelación en la próxima sesión, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución”, precisó el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López.

De admitirse, el debate Malaver quedaría citado para responder un pliego de 22 preguntas.

La moción argumenta que el titular del Mininter no ha ejercido un adecuado liderazgo en la conducción, dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

El texto lleva la firma de congresistas de diversas agrupaciones políticas, entre ellos Susel Paredes, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Alex Flores y Nieves Limachi.

