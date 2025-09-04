Parlamentarios de diferentes bancadas presentaron el jueves 21 de agosto una moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, en medio de los cuestionamientos a su gestión frente al incremento de la inseguridad ciudadana en el país.

El tercer vicepresidente del Parlamento y quien dirigió la sesión del Pleno de este miércoles 3 de setiembre,Ilich López,dio cuenta del documento N.° 18723.

Conforme al procedimiento parlamentario, la siguiente sesión del Pleno definirá si se admite a trámite la moción. “Se consultará la admisión de la moción de interpelación en la próxima sesión, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución”, precisó el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López.

De admitirse, el debate Malaver quedaría citado para responder un pliego de 22 preguntas .

La moción argumenta que el titular del Mininter no ha ejercido un adecuado liderazgo en la conducción, dirección y coordinación de las políticas nacionales y sectoriales en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana.

Presentan moción de interpelación contra el ministro del Interior Carlos Malaver. Foto: Captura.

El texto lleva la firma de congresistas de diversas agrupaciones políticas, entre ellos Susel Paredes, Patricia Chirinos, Margot Palacios, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echeverría, Edgar Reymundo, Alex Flores y Nieves Limachi.

LEA TAMBIÉN: Malaver no descarta que Cerrón estaría pagando a policías y autoridades para evitar ser capturado