El ministro del Interior, Carlos Malaver, respondió a las críticas por la compra de vehículos de alta gama para la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos automóviles de la marca Audi valorizados en más de S/ 200,000 cada uno. En diálogo con Cuentas Claras, de Canal N, el titular del Mininter sostuvo que “no se propone que sean Audis”, sino que es el resultado del proceso de contratación pública.

“Está regido bajo una norma y hay un presupuesto asignado (...) Cuando se hace un proceso, no necesariamente se dice que sea Audi. Las especificaciones técnicas no son solo para la Policía, también aplican para las Fuerzas Armadas. Es lo que arroja el proceso” , aseguró Malaver, quien además subrayó que no hay una solicitud explícita de esa marca.

Asimismo, enfatizó que la decisión no pasó por su despacho y que la PNP se allana a cualquier auditoría. “Ese proceso se ha iniciado antes ( de que sumiera la cartera del Interior), lo hace la Policía”, afirmó.

Consultado sobre por qué no se otorga el mismo tipo de vehículo a todos los generales, Malaver respondió que “en mi época a los tenientes generales les dieron un tipo de vehículo, a los generales otro y a los coroneles otro”.

Niega haber autorizado fiesta policial en Chorrillos

Respecto a la celebración de altos mandos de la Policía en un club de Chorrillos, donde se presentó la orquesta Candela, en plena crisis de inseguridad, Malaver aseguró que no otorgó ninguna autorización. “No, ninguna autorización. Es una serie de actividades que hace la Policía Nacional. No necesariamente tienen que pedirme la autorización”, indicó.

El ministro aclaró que la actividad formaba parte del cronograma institucional por Fiestas Patrias, pero dispuso medidas de control tras los hechos. “He dispuesto que la Oficina de Integridad pida los informes correspondientes e inicie las acciones previas”, señaló.

Aunque evitó emitir una valoración directa sobre el evento, insistió en que se debe esperar el resultado de las indagaciones.

Cuando se le preguntó si le parecía bien que los generales estuvieran en una fiesta con orquesta contratada y uso de vehículos del Estado, reiteró que la Policía se allana a cualquier tipo de investigación. “Ellos tendrán que responder si hubiera responsabilidad. No apañamos a nadie”, remarcó.

Compra de autos de lujo para altos mandos de la PNP genera controversia por falta de recursos en comisarías y aumento de la inseguridad ciudadana. Foto: Andina/ Referencial.

Malaver defiende viajes de Boluarte: “Es quien nos representa”

Sobre los recientes cuestionamientos a los viajes al exterior de la presidenta Dina Boluarte —quien solicitó permiso para viajar a Japón e Indonesia— Malaver defendió la necesidad de estos desplazamientos internacionales, incluso en el tramo final del mandato.

“Yo me preguntaría, ¿cuándo sería el momento ideal? Si yo viajo de repente y alguien muere, ¿me van a echar la culpa porque viajé?”, replicó el ministro del Interior, aludiendo también a su propio cargo.

Recordó que el crimen transnacional requiere coordinación con otros países y justificó así la necesidad de misiones oficiales. “Hay organizaciones criminales en Brasil, como el Comando Vermelho o el Comando Capital, que están incidiendo en la zona del Putumayo”, indicó el titular del Mininter.

Consultado por la licitación que lanzó Palacio para la compra de 2,700 pasajes nacionales y 57 internacionales hasta 2027, Malaver sugirió que el contrato podría estar relacionado con aspectos presupuestales o administrativos. “Quizás se pueda deber a un tema de licitación o de carácter presupuestal”, dijo.