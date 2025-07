La autorización de compra de vehículos de alta gama para oficiales de alto rango de la Policía Nacional del Perú (PNP) sigue generando fuertes críticas. Esta vez, el exdirector general de la institución, Eduardo Pérez Rocha, se sumó a los cuestionamientos y calificó la operación como “inconcebible” y ajena a las verdaderas necesidades de la policía en un contexto de creciente inseguridad ciudadana.

“Para mí es algo que no debió haberse ejecutado. La policía no tiene armamento, no tiene munición, no tiene uniformes, no tiene chalecos antibalas. La institución no tiene patrulleros, porque este gobierno no ha comprado patrulleros. La última vez que se hizo fue durante el gobierno de Ollanta Humala”, señaló en entrevista con el programa Cuentas Claras de Canal N.

El exjefe policial también denunció que, pese a estas carencias, se haya autorizado la compra de ocho vehículos Audi de la serie 5, valorizados en S/ 200,834 cada uno, para los tenientes generales de la PNP. “Solo tenemos siete tenientes generales en actividad. ¿Para quién es el octavo vehículo? Será que están esperando que Víctor Zanabria en enero sea relevado y ya le han comprado con anticipación el auto", cuestionó.

Según el procedimiento interno de la institución, los vehículos asignados a oficiales en actividad deben ser devueltos al pasar al retiro. Sin embargo, existe la posibilidad de que el beneficiario solicite comprar el vehículo asignado. “Automáticamente, al séptimo día de emitida la resolución de baja, se interna el vehículo. Luego, el oficial puede pedir su compra. Es un trámite que toma 45 días y que incluye incluso el modo de cancelación y transferencia”, explicó Pérez Rocha.

En ese sentido, advirtió que el precio de venta de estos vehículos prácticamente no se deprecia, por lo que el valor de adquisición podría mantenerse por encima de los US$ 50,000. “Es un beneficio exclusivo para el que está en actividad (...) El que autoriza esta disposición con directiva, es el comandante general. Es algo que debe investigarse”, afirmó.

Compra de autos de lujo para altos mandos de la PNP genera controversia por falta de recursos en comisarías y aumento de la inseguridad ciudadana. Foto: Andina/ Referencial.

“Es preocupante”

La compra de estos vehículos se dio a través de un proceso en el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), con un gasto total que supera los S/ 17 millones. Además de los ocho Audi, la operación incluye 40 camionetas Toyota RAV4 para generales y 120 automóviles Toyota Corolla para coroneles.

El comandante general de la PNP, teniente general Víctor Zanabria Angulo , fue quien autorizó esta compra , según consta en la resolución administrativa que dio pie al proceso. “Él es el que autoriza esta directiva. Es el principal responsable”, subrayó Pérez Rocha.

Agregó que, en sus 30 años de trayectoria en la Policía, nunca vio que se otorgara la posibilidad de adquirir un vehículo solo por ascender de grado. “No han tenido esa facultad y facilidad de comprar un vehículo por subir de grado. No. Recién se está dando esto y es preocupante”, afirmó.

El exdirector finalizó con una reflexión crítica. “No tenemos un solo rochabus (vehículo hidrante), no hay georreferenciación para casos de extorsión, no hay maletines de criminalística. Con todas esas falencias, es inconcebible (que se prioricen estos gastos)”, concluyó.