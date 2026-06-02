"En junio, el corazón tecnológico de América Latina no latirá en Silicon Valley ni en Lisboa, sino en Río de Janeiro. La agenda de Web Summit Rio 2026 se organiza en torno a cinco ejes clave". (Imagen generada con Canva IA)
"En junio, el corazón tecnológico de América Latina no latirá en Silicon Valley ni en Lisboa, sino en Río de Janeiro. La agenda de Web Summit Rio 2026 se organiza en torno a cinco ejes clave". (Imagen generada con Canva IA)
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Michell Aynosa
Michell Aynosa

En junio, el corazón tecnológico de América Latina no latirá en Silicon Valley ni en Lisboa, sino en Río de Janeiro. La agenda de Web Summit Rio 2026 se organiza en torno a cinco ejes que son, a la vez, diagnóstico y hoja de ruta para la región: , , sostenibilidad/climate tech y gobierno digital. No es casualidad: son justamente los verticales donde América Latina está empezando a generar casos propios y donde los inversionistas globales siguen viendo oportunidades a pesar de la volatilidad macroeconómica.

Para las startups latinoamericanas, representa algo más que un viaje de inspiración. De acuerdo con las convocatorias oficiales, la edición 2026 reunirá a que ya confirmaron presencia como expositores, entre ellos OpenAI, Amazon, Google, Salesforce, KPMG y otros actores globales. La promesa del evento es simple pero exigente: crear un espacio donde un founder de São Paulo, Lima o Ciudad de México pueda, en cuatro días, sentarse con fondos de Estados Unidos y Europa, negociar con corporativos brasileños y exponer su producto ante medios especializados que cubren la región.

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Algunos datos ayudan a dimensionar por qué este encuentro importa para el ecosistema:

  • Web Summit Rio es considerado por varios organismos de promoción (Chile, Uruguay, ProChile, Uruguay XXI) como la principal feria internacional para empresas tech de la región, al punto que financian misiones oficiales para startups.
  • El programa de contenidos incluye tracks dedicados a adopción empresarial de IA y GenAI, estrategias de escalamiento de startups, en mercados emergentes y climate tech para países en desarrollo.
  • La organización reporta que el espacio de exhibición para 2026 está completamente vendido, con una lista de partners que mezcla big tech global y scaleups regionales de alto crecimiento.

En paralelo, la narrativa de los speakers confirma que el foco no será solo inspiración, sino estrategia.

La , por ejemplo, anunció que su CEO, Gerry Giacomán, estará en el escenario principal con una charla titulada “Built for LatAm: Inside the rise of a fintech heavyweight”, en la que detalla cómo construir una fintech regional en un entorno de tasas altas y capital más selectivo. Empresas europeas como Namirial aprovecharán el evento para mostrar soluciones de identidad digital y firma electrónica pensadas para un contexto donde regulación, ciberseguridad y experiencia de usuario se volvieron centrales.

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Para Perú y el resto de la región andina, la pregunta es cómo usar esta plataforma más allá de la foto en redes sociales. En un contexto donde la actividad de VC en Latam mostró fuerza renovada en el primer trimestre de 2026, con más de US$ 1,000 millones invertidos y un rebote en rondas growth lideradas por inversionistas globales, Web Summit Rio se vuelve una pieza clave de la estrategia para conectar ese capital con portafolios y proyectos concretos. La oportunidad está en llegar preparados: con métricas claras, tesis de expansión regional y un discurso que no venda a cada país por separado, sino a Latam como mercado integrado.

Web Summit Rio 2026 no es solo un evento al que “hay que ir”; es el espacio donde se va a decidir qué historias de la región entran en el radar global en los próximos 12 meses. Si América Latina quiere dejar de ser un caso de estudio sobre “potencial” y pasar a ser un caso de negocio, founders, fondos y gobiernos tienen que tratar este junio en Río como algo más que una conferencia: como una oportunidad estratégica para demostrar que el talento y los modelos nacidos aquí también pueden dictar agenda en la conversación tech mundial.

Dato

  • El evento se realizará del 8 al 11 de junio en Riocentro, en lo que ya es considerado el evento de tecnología más grande de Sudamérica.
SOBRE EL AUTOR

Deal Partner en Ganas Ventures y consultor en Young Water Solutions en Francia. Ingeniero en Gestión Empresarial (UPC), máster en Proyectos (UNI) y MBA en Project Management (ENEB). Experto en innovación, estrategia y data. Impulsa startups en Latam y es mentor, speaker y creador de negocios escalables.

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