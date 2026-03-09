El dato más relevante para el ecosistema esta semana no vino de una ronda millonaria ni de un nuevo unicornio, sino de un reporte: el Latin America VC Report 2026. El informe confirmó que en 2025 entraron más dólares al venture capital de la región, pero se financiaron menos startups.

La cifra de cierre es contundente: US$ 4,126 millones invertidos en 681 rondas, este es un crecimiento de 13,8% frente a 2024 (US$ 3,627 millones), pero con 1,9% menos deals, su nivel más bajo desde 2017. En otras palabras, hay más capital, pero está apostando por menos fichas y con tickets más grandes.

Primera cifra incómoda

El ticket promedio subió de US$ 5,2 millones a US$ 6,1 millones, un salto cercano al 16%, mientras el número de operaciones sigue cayendo. El mensaje para los emprendedores es claro: el mercado no está financiando más innovación, sino concentrando su apuesta en un subconjunto de startups que ya demostraron tracción y escalabilidad. Esta dinámica se refuerza con otro dato del mismo informe: las rondas de crecimiento (Serie C en adelante) se desplomaron 56,8%, desde US$ 1,798 millones a apenas US$ 777 millones, también en su punto más bajo desde 2017. El “late stage” deja de ser la escalera transparente hacia el IPO o el M&A, y obliga a muchos fundadores a pensar antes en rentabilidad, venture debt o exits más tempranos.

Segunda cifra incómoda

La concentración geográfica. Brasil y México captaron 78,5% de toda la inversión de venture capital en Latinoamérica durante 2025. El resto de la región se reparte las migajas: Chile atrajo US$ 249 millones en 53 deals, Colombia US$ 224 millones en 62 operaciones, Argentina US$ 172 millones en 34 rondas y Centroamérica, como bloque, US$ 107 millones en 41 deals.

Perú aparece al final de la tabla con apenas US$ 35 millones invertidos en ocho rondas, por debajo incluso de Uruguay, que recibió US$ 40 millones en 12 operaciones. Para ecosistemas emergentes, esta foto es un recordatorio de que no basta con “tener talento”: sin más startups invertibles en etapas tempranas, simplemente no habrá pipeline suficiente para las Series A y B de los próximos dos años.

Tercera cifra incómoda

El “agujero” early stage. El propio reporte advierte un debilitamiento estructural del pipeline: menos startups financiadas hoy en etapas pre-semilla y semilla se traducirán en menos compañías listas para rondas posteriores en los próximos 18 a 24 meses. La paradoja es evidente: el capital total crece, los exits respaldados por fondos rozan los US$ 4,9 mil millones y los tickets promedio aumentan, pero la base de la pirámide se estrecha.

Como resume José Kont, CEO de Cuantico VC, el dealflow en Latinoamérica “está lejos de lo que la industria necesita”. Faltan startups con tracción suficiente y fundadores capaces de construir compañías realmente escalables, aunque el péndulo podría volver a moverse a favor de la región en 2026 y 2027.

En este contexto, hay tres mensajes que la región no puede ignorar:

Los fondos ya demostraron que pueden levantar capital y generar exits; el cuello de botella ahora es la calidad y cantidad de startups invertibles.

La geografía importa: los ecosistemas fuera de Brasil y México deben profesionalizar rápidamente su pipeline si no quieren quedar atrapados en un “subdesarrollo” de dealflow .

. El tiempo juega en contra: lo que no se invierta estratégicamente en pre-seed y seed en 2026 se traducirá en menos campeones regionales hacia 2028 y 2029.

¿Qué significa todo esto para los emprendedores latinoamericanos que observan estas cifras desde la base del gráfico?

En América Latina, incluido Perú, se ha visto un aumento de las startups en diferentes rubros. Esto ha conllevado que StartUPC, ha lanzado una convocatoria para impulsar emprendimientos basados en tecnología educativa. Foto: ANDINA

Primero, que 2026 no es el año para lanzar proyectos ligeros ni sin ambición de escala. Los datos muestran que el capital se está concentrando en equipos capaces de competir regionalmente y en sectores donde la convicción ya es alta, como fintech e IA aplicada.

Segundo, que los ecosistemas más pequeños deben tomarse en serio la generación de dealflow. Sin más compañías formalizadas, bancarizadas, con un gobierno corporativo mínimo y métricas claras, la conversación con los fondos seguirá estancada.

Y tercero, que el juego no está perdido. Si el reporte 2026 marca el punto en que la región se sinceró con sus cifras, los próximos dos años definirán si ese escenario de “más capital, menos startups” se convierte en una oportunidad para construir empresas verdaderamente indispensables en la economía latinoamericana, o en una advertencia que nadie quiso escuchar.

Si algo deja claro esta semana el Latin America VC Report 2026 es que el problema ya no es la falta de dinero para la región, sino la escasez de startups listas para recibirlo. La urgencia, entonces, no pasa solo por levantar nuevos fondos, sino por crear las condiciones para que nazcan, crezcan y se profesionalicen muchas más empresas tecnológicas en toda Latinoamérica antes de que esta ventana de capital vuelva a cerrarse.

*Por: Michell Alfonso Anyosa Cornelio, Deal Partner en Ganas Ventures y consultor en Young Water Solutions en Francia. ingeniero en Gestión Empresarial (UPC), máster en Proyectos (UNI) y MBA en Project Management (ENEB). Experto en innovación, estrategia y data, impulsa startups en Latam. Mentor, speaker y creador de negocios escalables.