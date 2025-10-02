El 53% de startups peruanas afirma que la búsqueda de capital extranjero es una “prioridad alta” Foto: ANDINA.
Josimar Cóndor
Josimar Cóndor

En la expansión local e internacional, las startups peruanas han atravesado diferentes contextos en los últimos años. Desde el pico de demanda en la pandemia hasta la estabilización y un nuevo crecimiento son parte de las etapas experimentadas por estos emprendimientos tecnológicos, que vienen abriendo mercados no solo en Perú, sino también en América Latina, pero no siempre acompañadas de capital. Conozca la situación de estas empresas, su proyección internacional y desafíos, en el Primer Perfil de las Startups Tecnológicas con Potencial para atraer Inversión Extranjera Directa, desarrollado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

