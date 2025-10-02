Daniel Córdova Espinoza, director de Promoción de Inversiones Empresariales de PromPerú, destacó que el 64% de las startups peruanas identificadas en el estudio (102) ya tiene o está en proceso de desarrollar una base de clientes fuera del Perú. En concreto, 30% reporta tener una base de usuarios pequeña, pero en crecimiento.

En tanto, 12% tiene ventas internacionales que son una parte importante y estratégica de su negocio y otro 12% tiene clientes esporádicos en el extranjero. Los principales destinos de expansión son Chile (38), México (31) y Colombia (30).

“Hay un enfoque claramente mayor hacia los países de la Alianza del Pacífico, bloque en los últimos años se ha ido consolidando, tanto por afinidad cultural, histórica y de idioma. Hay también interés por Estados Unidos, pero es menor”, comentó a Gestión.

Por rubros, el informe destacó que la vertical con mayor proyección internacional es edtech (startups de educación), que está presente en los primeros cuatro mercados de los emprendimientos peruanos. Además, el funcionario destacó startups de alimentos y soluciones logísticas también encabezan la expansión.

En contraste, el 36% de las empresas encuestadas opera exclusivamente en el mercado local. En esos casos, el enfoque nacional estaría relacionado con la etapa en la cual se encuentran estas startups.

“Tenemos muchas startups en fases iniciales, es un ecosistema joven en comparación con otros países. Entonces, probablemente necesiten dos o tres años más para sentirse preparadas para dar el salto internacional”, anotó.

En efecto, de las 102 startups del estudio, más de la mitad (56) fueron fundadas en años recientes (del 2020 al 2023). Asimismo, por cantidad de miembros, más del 70% cuenta con equipos de cuatro o menos integrantes. “Esta estructura es totalmente coherente con la concentración de startups en las fases presemilla y semilla, donde la agilidad, la eficiencia de costos y la toma de decisiones rápida son primordiales”, añadió el reporte.

Financiamiento: el eslabón débil en la expansión internacional

Si bien seis de cada 10 startups peruanas consideradas en el estudio de Promperú ha cruzado las fronteras o planea hacerlo, el acceso a capital para la internacionalización es un desafío tangible. Y es que, según el reporte, solo 6% ha logrado levantar financiamiento de Serie B (de US$ 10 millones a US$ 50 millones), enfocado precisamente en acelerar el crecimiento y abrir nuevos mercados.

En tanto, la gran mayoría de las empresas se encuentra en la etapa semilla (41%) y Serie A (35%), con un contingente importante en la fase presemilla (12%). En la Serie A, el financiamiento oscila entre US$ 3 millones y US$ 10 millones, y apunta a escalar el negocio. En fases previas, los recursos se orientan a validar ideas y atraer clientes.

Frente a esa situación, el 53% de startups afirma que la búsqueda de capital extranjero es una “prioridad alta” y se están preparando activamente para hacerlo. Adicionalmente, 25% lo están “considerando seriamente” y el 21% están “abiertas si surge una buena oportunidad”.

“Existe una marcada diferencia generacional en la búsqueda de inversión extranjera. Las startups con menos de tres años de creación (2022-2025) lideran ampliamente este proceso, reflejando una mentalidad “nacida global”. En contraste, aquellas con más de siete años de trayectoria (2015–2018) muestran una actitud más pasiva frente a la atracción de capital foráneo”, remarcó el estudio.

Solo 6% de startups peruanas ha logrado levantar financiamiento de Serie B (de US$ 10 millones a US$ 50 millones). (Foto: Freepik).

Sobre este asunto, Córdova mencionó que hay fondos locales y extranjeros operando en Perú. Sin embargo, las startups consideran que estos actores no son tan activos de cara al ecosistema peruano como sí lo son en otros mercados.

Los formatos preferidos para atraer inversión extranjera directa está encabezado por el Simple Agreement for Future Equity (SAFE), elegido por el 54%; seguido por la venta de acciones en una ronda con valuación (48%) y las alianzas estratégicas con socios internacionales (45%). “En su mayoría, buscan socios de capital antes que financiarse con deuda para evitar la presión del cumplimiento de compromisos financieros”, añadió.

El perfil de las startups

En función de la encuesta realizada a 102 startups peruanas, el estudio de PromPerú revela que se han desarrollado al menos 18 categorías de estas empresas en el país. Entre ellas, destacan por su mayor dinamismo las fintech, edtech y climate tech, que en conjunto concentran el 37% del total.

Dichas verticales responden directamente a desafíos estructurales del país, como la inclusión financiera, la superación de brechas educativas y la sostenibilidad ambiental.

En tanto, el análisis de las áreas de formación de los equipos de las startups peruanas muestra un balance entre competencias técnicas y de gestión. Así, destacan la Ingeniería de Software y Ciencias de la Computación, presentes en 82 startups, junto con la Administración y Gestión de Empresas, en 70. A estas especialidades, se suma Marketing, Publicidad y Comunicaciones, en 57 startups, lo que evidencia equipos con perfiles complementarios capaces de sostener tanto el desarrollo tecnológico.

Las edtech, fintech y climate tech, en conjunto, concentran el 37% del total de startups en Perú. (Foto: Stock).

“Vemos un mix multidisciplinario, con especialistas en ciencias de datos e inteligencia artificial también con cada vez más presencia. Lo que no vemos mucho son profesionales de Derecho, ciencias médicas y ciertas ingenierías, que tal vez están más en startups más especializadas”, expresó.

Descentralización: hubs en Lima y provincias

La capital peruana concentra la gran mayoría de las startups analizadas (82.4%), lo que confirma su rol como núcleo principal de innovación en el Perú. Sin embargo, comienzan a destacar regiones como Arequipa (6.9%), Huánuco (4.9%) y Cusco (2.0%), lo que evidencia una descentralización progresiva del talento y la formación de hubs regionales de innovación tecnológica.

“Hay mucho trabajo de innovación y desarrollo en regiones, muchas veces generado al interior de las universidades”, resaltó Córdova.

La capital peruana concentra la gran mayoría de las startups analizadas (82.4%) por Promperú.

Sin embargo, por la relevancia económica de Lima, el estudio también indica que 96 de las 102 startups atienden al mercado de la capital, confirmando así su rol como principal centro de operaciones y consumo tecnológico en el país. En tanto, la cobertura de servicios de estas empresas también llega a otras regiones como Arequipa (72), Piura (66), Lambayeque y La Libertad (63 cada una), lo que refleja la capacidad de las startups peruanas para adaptarse a diferentes contextos.

“Esta presencia regional contribuye a diversificar riesgos y demuestra que, aunque Lima concentra el ecosistema, existe una expansión significativa hacia mercados descentralizados”, finalizó el estudio.

Llegarán nueve fondos de inversión: US$ 20 millones en juego

Para dinamizar el ecosistema de emprendimiento, la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú organiza el Perú Tech Week 2025 los primeros días de octubre y reunirá a representantes de fondos de venture capital internacionales y de startups locales en una rueda de negocios. Para esta edición, traerá a Lima a nueve fondos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Paraguay.

Entre los fondos participantes, se encuentran Said Family Office & 30N Ventures (Chile), Think VC (Paraguay), EWA Capital (Colombia), Alaya Capital (Argentina), B Venture Capital (Brasil), Hub Apta (Chile) y Zenit Spa (Chile).

Así, se estima que se llevarán a cabo más de 70 reuniones entre los fondos venture capital y las startups. Con esta acción, Promperú busca promover la inversión extranjera directa en el ecosistema peruano de startups por un monto conjunto de más de US$ 20 millones.

FICHA TÉCNICA:

Muestra: 102 startups peruanas.

Metodología: mapeo, identificación y entrevistas.

Tamaño: startups en todos las fases de desarrollo.

Periodo de campo: del 10 de julio al 10 de septiembre de 2025.