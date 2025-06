Cofide, entre sus diferentes programas, cuenta con un Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores (FCEI). A través de este, busca canalizar fondos hacia startups peruanas o aquellas que inviertan en el Perú.

El fondo fue creado a inicios del 2021 con un aporte de US$ 20 millones del Ministerio de la Producción y actualmente asciende a US$ 25 millones, tras recibir en marzo US$ 5 millones de CAF —el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, detalló Aimi Yamamura, gerente de innovación de Cofide.

“De esos US$ 25 millones, ya tenemos comprometidos US$ 15 millones en cinco fondos de inversión. La idea es invertir en total hasta en 60 o 70 startups hacia el 2026 (en marzo llegaron a 34)”, refirió.

La gerente precisó que el FCEI invierte en fondos de venture capital. Estos, a su vez, eligen los emprendimientos y les otorgan financiamiento progresivamente en un periodo que dura entre seis y 10 años.

Un fondo de venture capital destina su patrimonio a empresas que suelen ser jóvenes y con una expectativa de alto crecimiento. (Foto: StartupStockPhotos / Pixabay)

“Un fondo de venture capital levanta en el mercado un cierto monto y lo invierte en startups (que va seleccionando en un plazo de aproximadamente dos años). Posteriormente, espera a ver cuáles son los resultados y puede reinvertir en esas mismas startups (o retirar su inversión)“, explicó.

Así, el resultado de las inversiones de estos fondos de alto riesgo se observa entre ocho y 10 años después del momento de la inversión.

Un fondo de venture capital destina su patrimonio a empresas que suelen ser jóvenes y con una expectativa de alto crecimiento. El objetivo del inversionista es obtener una ganancia significativa cuando la compañía salga a bolsa o sea vendida.

La funcionaria enfatizó que el fondo de capital para emprendimientos es “agnóstico”, es decir, no se decanta por un sector económico en particular. Sin embargo, detalló que en el país se crean, sobre todo, startups relacionadas con las finanzas (fintech), agricultura (agritech), logística y educación.

Brecha

De acuerdo con Cofide, existe una brecha digital de 48% en las pequeñas empresas del país, mientras que en las medianas asciende a 41%.

“Esta brecha se refiere a aquellos negocios que tienen rezagos en adoptar la tecnología”, explicó Yamamura.

Asimismo, enfatizó que el 85% de las mipymes peruanas no acceden a financiamiento en el sector formal, lo que implica una mayoritaria falta de acceso a recursos.

La brecha digital es de 48% en las pequeñas empresas. (Foto: USI)

Con esos datos sobre la mesa, Cofide preparó un nuevo producto financiero al que destinará recursos propios para garantizar préstamos a mipymes. A diferencia de los programas que ya gestiona, en este caso el riesgo se compartirá con la institución financiera.

Por ejemplo, en el caso de Impulso Myperú, Cofide actúa solo como administrador del fideicomiso y los recursos los provee el Gobierno Nacional.

“Hemos creado alianzas con los principales bancos, con las cajas municipales y microfinancieras y hemos estructurado un instrumento financiero que va a ayudar a las entidades financieras en la provisión de créditos para la adquisición de soluciones digitales y tecnológicas por parte de las pequeñas y medianas empresas”, sostuvo.

Sin embargo, aún no está definido qué porcentaje del financiamiento cubrirá, si el 50% u 80%, por ejemplo, ni tampoco se reveló el monto total que se asignará al programa.

Ejes

En los próximos días se lanzará un piloto del nuevo producto, que se circunscribirá a los empresarios, negocios e instituciones financieras que participen del Perú Business Fest 2025.

“Estamos buscando complementar al sector financiero en el acceso al crédito para las mipymes y apoyar a la inclusión financiera en el país, pero sin competir con el sector privado”, aclaró Yamamura.

El Perú Business Fest se organiza con base en tres ejes. El primero es el de la transformación digital, como la adopción de la inteligencia artificial por parte de las pequeñas y medianas empresas. El segundo es el fortalecimiento de las capacidades empresariales y el tercero es el facilitar alianzas y acceso al financiamiento.