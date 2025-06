-¿Cuáles son las implicancias e impacto más notorios de la guerra comercial en la economía y el sistema financiero peruanos?

Diría que agarra al Perú en una situación muy resiliente. Venimos de haber salido de una situación bien compleja entre las crisis políticas, covid, fenómenos climáticos, inflación a raíz de la guerra en Ucrania, que generaron que el 2023 sea un año difícil, especialmente para los empresarios financieros y para los clientes, porque desde los 90 era por primera vez que teníamos una recesión. Pero ya empezamos a ver desde finales del año pasado y comienzos de este año una recuperación relevante con un PBI que creció casi 4% el primer trimestre.

-¿Qué indicadores sustentan la recuperación?

Todos los indicadores de generación de empleo, actividad económica, importaciones de bienes de consumo, de bienes de capital, en terreno positivo, la generación de energía también. Vemos una recuperación importante y no olvidemos que tenemos números macro que son un lujo; y hay muy buenas perspectivas en algunos sectores, fundamentalmente en energía, minería e agroindustrial, además de una campaña de pesca que va a ser muy buena. Asimismo, la demanda de cobre va a volar en el mundo y no hay suficiente cobre. Las perspectivas son muy favorables para la economía.

Diego Cavero prevé que la demanda del cobre va a volar en el mundo. (Foto: BCP).

-Pero hay incertidumbre externa, por los aranceles, y local.

Sin duda, los dos factores que afectan un poco y que le van a poner algo de volatilidad y de incertidumbre, son, evidentemente, el impacto de la guerra comercial y también un proceso electoral con unos 45 candidatos, lo que es fragmentado y siempre genera incertidumbre. Desde el punto de vista de la guerra comercial, creo que el impacto que se ha dado es todavía en los mercados financieros, no necesariamente en el contexto real de la economía. Además, la guerra comercial va a tener un impacto ligero en la inflación y de una sola vez; pero genera incertidumbre en los agentes económicos para hacer inversiones, para costear algunos gastos, y eso sí podría traer menor crecimiento y es lo que creo que vamos a ver.

-¿Cuánto se puede prolongar?

No creo que la guerra comercial dure seis meses. Creo que se van a poner de acuerdo. El 70% de los términos de intercambio de EE.UU. están centrados en 17 economías, sin contar China. No es tan complejo ordenar eso. Creería que en un periodo de antes de 90 días esto va a bajar. El tema es que sí le ha metido harta incertidumbre, pero creo que para el Perú el impacto va a ser bastante marginal; lo estimamos en 0.3% del PBI, no creemos que sea más. Además, vamos a tener oportunidades.

-Aunque en EE.UU. algunos prevén recesión.

Las tarifas van a generar un poquito de inflación y, por otro lado, el precio del petróleo va cayendo y va a compensar. No hay una preocupación importante porque la inflación se dispare ni tampoco porque caiga. El trigger para la la Reserva Federal sería una recesión en el corto plazo, pero eso todavía no lo están viendo, sino una desaceleración del PBI.

-¿En este segundo trimestre o tercero los resultados de las empresas grandes peruanas pueden afectarse por ese factor externo?

Hay resiliencia en la economía peruana, el empleo, salarios reales, lo que está ocurriendo con la economía interna, las perspectivas del precio del cobre, el oro en cifras récord. En el corto plazo no veo una afectación relevante por la volatilidad en los mercados internacionales; tal vez un poco que las tasas de interés no bajen y no sean tan competitivas como podrían ser. Eso veo en el corto plazo.

BCP ve resiliencia en economía y empleos. (Foto: GEC)

-¿En qué se traduce la mejora del poder adquisitivo de las personas?.

Uno es que el empleo está rebotando, y lo otro es que los retiros de los fondos de AFP han impactado de manera positiva en la liquidez de la población. La mejora en el empleo lo estamos viendo en el consumo y en los resultados de las compañías que cotizan en bolsa, con un crecimiento de utilidades a doble dígito.

-¿Se percibe también en los créditos de consumo?

Tras ajustarse los modelos crediticios hasta el año pasado, las perspectivas son mejores y ya empezó a crecer este año. El año pasado el crédito de consumo (del BCP) decreció en 0.1% y nuestra expectativa es que, de punta a punta, crezca alrededor de 9.1% en el 2025.