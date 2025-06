De ejecutarse la octava liberación de los ahorros para la jubilación, unos ocho millones de trabajadores se quedarían sin acceso a una pensión mínima en el Sistema Privado de Pensiones, propuesta que avanza en la comisión de Economía.

Unos 2.3 millones de afiliados a las AFP no cuentan con saldos en sus cuentas individuales de capitalización (CIC), mientras que 6.3 millones de trabajadores tienen menos de una UIT (S/ 5,350) ahorradas, señaló Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

“La pensión mínima se dará siempre y cuando el afiliado tenga fondos en su cuenta. Si tiene los 240 aportes requeridos para una pensión mínima, y solo tiene S/ 5,000 ahorrados, el Estado le va a cubrir la diferencia para los S/ 120,000 que se necesitan para obtener una pensión de S/ 600”, explicó.

Con ello, el ministro aseguró que las personas que tengan un monto pequeño en su fondo, pese a que hayan hecho retiros con las autorizaciones previas, van a tener acceso a una pensión mínima si no acceden a la octava liberación.

Sin embargo, el reglamento indica que para acceder a una pensión mínima se requiere lo equivalente a 20 años de aporte, es decir, S/ 120,000, mientras que para una pensión proporcional se deben acreditar 180 o 120 unidades (meses) de aporte del trabajador.

Focalizado

A la fecha, un afiliado al SPP ha podido retirar S/ 89,000 de su fondo de pensiones y, si se permite un nuevo desembolso, habrá dispuesto en total de un monto (S/ 110,000), importe casi equivalente a lo requerido para financiar una pensión mínima, comentó Elio Sánchez, Superintendente Adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Ana Cecilia Jara, presidente de la Asociación de AFP, coincide con que unas 8 millones de personas no tendrían acceso a una pensión mínima, puesto que 2.3 millones no tienen un sol en sus cuentas, y otros 6.3 millones las dejarían en esa misma condición si se aprueba el octavo retiro.

La especialista precisó que, si bien el objetivo es bueno, solo el 5% de los afiliados de bajos ingresos podrían acceder a sus fondos para la jubilación y no la mayoría de la población vulnerable.

Según estimaciones del MEF y la SBS, con una nueva liberación saldrían unos S/ 26,320 millones del patrimonio administrado por la AFP. Además, prevén que los trabajadores mayores de 40 años dispondrían del 74% de dicho monto, es decir, S/ 18,424 millones.

Además, consideran que los retiros no se han focalizado en la población realmente vulnerable, sino que el 65% de los accedieron a sus fondos por anticipado fueron personas que tenían un trabajo estable o estaban en grupos que percibían mayores ingresos.

“Los afiliados entre 40 y 64 años van a tener menos de la mitad de los fondos que hubieran conseguido de no hacer ningún retiro”, precisó Sánchez.

Si quieren recuperar los recursos que han liberado, deberán trabajar más de 10 años adicionales, acotó.

Seguro

La SBS enfatizó la importancia del aporte del seguro de salud en la jubilación. “Cuando un afiliado dispone de su dinero, no solo deja vacío su fondo sino que no contribuye a Essalud. Eso no se siente ahora pero en unos años se va sentir el golpe, porque lo estamos desfinanciando”, mencionó.

En tanto, Sergio Espinoza, refirió que está en camino la reforma del sistema de pensiones y que un nuevo retiro solo iría en contra de esta nueva ley.

“Hay que darle un tiempo de maduración (a la reforma), el rumbo que está siguiendo es bueno, felicito la aprobación de los congresistas, pero debemos ser pacientes, es la primera vez que se habla de una pensión mínima en el sistema privado de pensiones”, dijo.

El funcionario refirió que el reglamento de la reforma está disponible hasta el 12 de junio para recibir los comentarios del público.

Según Espinosa, la reforma del sistema de pensiones generaría una mayor competencia entre los gestores de fondos previsionales.

Deuda

Pérez Reyes enfatizó la importancia de los fondos del sistema previsional privado para el ahorro interno del país, y cómo los sucesivos retiros lo socavan. “Cuando un afiliado dispone de su dinero, afecta también la capacidad de intermediación financiera, porque contribuyen con el fondeo de inversión privada”, explicó.

Las AFP son los principales compradores de títulos de deuda del Gobierno, pero, por los retiros de fondos, su participación en dichos instrumentos pasó de 26% en el 2019 a 9.3% en febrero de este año, indicó. Antes de los mencionados retiros, las gestoras atenuaban las ventas de los títulos peruanos por parte de los inversionistas extranjeros en periodos de incertidumbre, añadió.

Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan, refiere que sí conviene ahorrar los S/ 120,000 para alcanzar una pensión mínima en la jubilación, sobre todo, aquellos afiliados de menores ingresos.

Con ello, aseguran una pensión hasta que fallezcan, además de contar con otros beneficios como la atención médica que en la edad de retiro laboral es muy importante, expresó.

“A veces no entendemos que un sistema previsional no solo significa una pensión en la jubilación sino también acceso a Essalud”, acotó.

Sin embargo, sostuvo, también hay otros productos como la renta vitalicia o la renta particular que se contratan con las compañías de seguro y ofrecen una pensión aunque por un periodo determinado de años.

“Ahorrar para la jubilación es necesario, es pertinente, lo que no es necesario es permitir un nuevo retiro de los fondos de pensiones”, manifestó.