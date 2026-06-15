Las zonas intervenidas estarán debidamente señalizadas para orientar a los conductores. (Foto: ATU)
Las zonas intervenidas estarán debidamente señalizadas para orientar a los conductores. (Foto: ATU)
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Redacción Gestión
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Desde el lunes 15 de junio, el transporte público y privado modificará temporalmente sus recorridos debido al cierre de la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, en el Callao, en sentido de este a oeste.

Agregó que, debido a esta intervención, las rutas alternas que deberán seguir las unidades de transporte público y los vehículos particulares que se desplazan desde el Cercado de Lima hacia la Provincia Constitucional del Callao son las siguientes:

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Plan de desvío

Los vehículos de transporte público deberán desviar su recorrido por la calle Canchones o el jirón Tamarugal. Luego continuarán por la calle San Francisco y la calle Loa, seguirán por la calle Coquimbo. Al llegar a la avenida Insurgentes, realizarán un giro en U a la altura del cruce con la avenida Argentina para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides.

En tanto, l

Las zonas intervenidas estarán debidamente señalizadas para orientar a los conductores.

Un tramo de la avenida Óscar R. Benavides fue cerrado por las obras de construcción de la Estación Carmen de la Legua, de la Línea 2 del Metro | Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec
Un tramo de la avenida Óscar R. Benavides fue cerrado por las obras de construcción de la Estación Carmen de la Legua, de la Línea 2 del Metro | Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec

Asimismo, se contará con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), orientadores y personal técnico de la ATU para facilitar el tránsito y brindar información a los conductores.

La extracción de la tuneladora “Delia” requerirá una grúa de 600 toneladas, que elevará las piezas que conforman la máquina desde una profundidad de 20 metros hasta la superficie.

Posteriormente, los componentes serán trasladados a la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett, como parte de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

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