Empresas de transporte como "Los Chinos" o el "Urbanito" serían de las primeras en optar por estos esquemas de financiamiento. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) presentó este martes 26 de mayo a bancos y empresas de transporte los modelos de fideicomisos que buscarán implementar en el corto plazo para mejorar el nivel de servicio en la capital.

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