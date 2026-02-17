La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) dio hoy el primer paso real en el proceso de alcanzar un sistema de transporte público con un sistema de pagos interconectado entre sus operadores formales.

La entidad entregó a 5 proveedores tecnológicos de los transportistas una “librería de validación” dentro de USB. Este es un software que brinda un lenguaje común para el uso de Tarjetas Interoperables de Transporte (TIT).

Según comentó David Hernández, presidente de la ATU, a Gestión, con ello se inicia un proceso que tendrá su punto más importante durante el tercer trimestre del 2026.

Iniciarían piloto en unos meses

Hernández señaló que, con la entrega de la “librería”, oficialmente las empresas de transporte interesadas podrán hacer las pruebas en sus propios laboratorios.

La meta, precisó, es que en julio, un grupo de ellas inicie con los pilotos de implementación de uso de la tarjeta interoperable que brinda la ATU.

“Son 5 operadores de tecnología que han recibido el software. En total, les brindan su servicio a 112 empresas. De ese grupo, nosotros consideramos que 15 tienen todas las condiciones para comenzar con el modelo de prueba”, detalló.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, durante la presentación del software necesario para la tarjeta interoperable. Foto: ATU.

Ese grupo de 15 corresponde a empresas como el “Urbanito”, que ya contaban con sistemas de tarjetas de recaudo desarrolladas por su cuenta. Lo que harán ahora será homologar sus sistemas con el de tarjeta única propuesto por la ATU.

Hernández no descartó que, tras conocer del avance del primer grupo, otras empresas se puedan sumar en el camino, incluso antes de julio.

“Entre las empresas de tecnología convocadas hoy estuvieron Etsa, Avexa, Aemus y Shalom (...) Ellas ya brindan este servicio a los operadores de transporte público que buscan quitar el efectivo de sus manos. Es un paso hacia la seguridad”, recalcó.

“Convencer” a las otras empresas

Según la presentación que dio la ATU sobre el proceso para implementar el uso de la tarjeta interoperable, la entidad también dará otro paso paralelo para consolidar el sistema.

A finales de este mes la ATU debería realizar los actos preparatorios para contratar el llamado “fideicomiso maestro”, que ya debería estar listo antes de mayo.

Este esquema contará también con una cámara de compensación y, de acuerdo a Hernández, será clave para que más empresas de las 15 comentadas empiecen a usar la tarjeta interoperable.

Así se verá la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) de la ATU. Foto: ATU.

¿Cómo? El objetivo del fideicomiso será recopilar los ingresos que se recauden a través de las tarjetas y la cámara redistribuirá, según corresponda, el dinero a cada operador.

“La tarjeta permitirá que los ingresos puedan estar resguardados (...) Así habrá seguridad en el flujo de recursos. Con este modelo esperamos que otras empresas tomen el servicio. Es similar a lo que hacen las bodegas: ya no aceptan solo efectivo, también usan POS”, explicó.

Otro mecanismo de convencimiento está vinculado a la renovación de flota. Las empresas tendrán la posibilidad de extender sus permisos de operación por 8 años, si son vehículos a gas; y hasta 14 años en caso sean eléctricos.

¿Un escudo ante la inseguridad ciudadana en el transporte público?

En el futuro se espera que estas tarjetas puedan utilizarse también en las líneas de metro y corredores complementarios. No reemplazarían a Yape y Plin, sino que serán una alternativa más de pago, aclaró Hernández.

Pero también dejó claro que, con ello, se busca reducir al mínimo el uso de efectivo en el transporte público, para dar mayores garantías de seguridad a usuarios y transportistas, en un contexto de alta criminalidad en este sector.

“Hay que recordar que ya se pueden recargar las tarjetas (en líneas de metro y corredores) con Yape y Plin. Lo que esperamos es que se bancarice el modelo y retirarle facilidades a la extorsión. Allí es donde apuntamos”, sostuvo.

Hernández indicó también que reconoce que la medida, por sí sola, no resolverá el problema de inseguridad en el transporte público, pero sí sumará al objetivo de reducirla.