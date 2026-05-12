De las operaciones en los puntos de venta, el 36% corresponde a transacciones con QR, que emplean billeteras digitales, principalmente Yape o Plin; y en el resto se usan tarjetas bancarias, según Niubiz. (Foto: iStock)
De las operaciones en los puntos de venta, el 36% corresponde a transacciones con QR, que emplean billeteras digitales, principalmente Yape o Plin; y en el resto se usan tarjetas bancarias, según Niubiz. (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Cada vez más peruanos realizan transacciones que involucran menor fricción, o menos pasos para concretar el objetivo, por ejemplo, el pago por un bien o servicio, ¿qué revelan las estadísticas?

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