Según Niubiz, el 96% de pagos con tarjetas en los puntos de ventas de los negocios es sin contacto. Es decir, no se inserta el plástico al POS.

“Perú es uno de los mercados que hizo más rápida la transformación de la parte adquirente (comercio) a contactless. Es muy pequeño el número de transacciones con tarjeta que se hace introduciendo el plástico en el lector”, destacó Gustavo Leaño, CEO de la compañía.

De acuerdo con la facilitadora de pagos, de las operaciones en los puntos de venta, el 36% corresponde a transacciones con QR, que emplean billeteras digitales, principalmente Yape o Plin; y en el resto se usan tarjetas bancarias.

Ecosistema. El pago con QR necesita que los bancos habiliten sus billeteras electrónicas. (Foto: iStock)

Menor demora

Por su parte, Daniel Chicoma, docente de Esan, refirió que una de las razones por la que crecen los pagos sin contacto es el menor tiempo que demora la operación.

Sin embargo, advirtió que si el monto de la transferencia supera el gasto promedio de la persona y se “disparan alarmas”, se solicita al usuario ingresar la clave, lo que hace que el pago ya no sea “contactless” con ese paso adicional de verificación.

Además, señaló que una desventaja de ingresar la tarjeta al POS es que se puede dañar. “El hecho de insertar la tarjeta (casi) no se usa, salvo que falle el lector del POS. En muy pocas ocasiones es visto, y cuando lo hacen, (muchos consumidores) insertan el plástico con una violencia extrema que puede dañarlo”, manifestó.

“El tema de la pandemia ya quedó, estamos marcados por eso, y (los usuarios) quieren evitar contacto de esa manera (introduciendo la tarjeta)”, añadió.

Sin miedo

Los peruanos comenzaron a usar, en general, los pagos digitales por miedo a tocar los billetes en la época de la pandemia, alternativa que se consolida con el tiempo, afirmó Fernando Barrios, especialista del sistema de pagos.

“Ahora que la gente le ha perdido el miedo y se ha dado cuenta de las bondades de los pagos digitales, porque no tiene que cargar dinero a todos lados, se sigue multiplicando y cada vez se observa más adopción, y no solo por parte de los jóvenes, sino de personas de todas las edades”, afirmó.

Efectivo

“(El uso del contactless) va a seguir creciendo entre las personas que utilicen tarjetas, pero creo que va a mantenerse el tema de los pagos en efectivo, y eso es porque más del 70% del país es informal. Por eso las billeteras (y los pagos digitales en general) tienen un límite, el resto es pago en efectivo”, opinó Chicoma.

En tal sentido, consideró que si bien el contactless es interesante, “no llega a todos”. “Hay gente (comercios) que no quiere estar en el radar (de la Sunat) y por eso prefiere el efectivo”, mencionó.

Un sector de la población seguirá prefiriendo el uso de efectivo. (Foto: Andina)

Promedio

Según el Banco Central de Reserva (BCR), en el 2025, los pagos digitales per cápita aumentaron en 45.8%. Además, el número de pagos por persona alcanzó los 665, lo que implica un promedio diario de 1.8 pagos digitales por adulto. El crecimiento se explica principalmente por la rápida expansión de los pagos de bajo valor, entre los que destacan el uso de billeteras digitales y el dinamismo de los pagos con tarjetas de débito, destaca el instituto emisor.