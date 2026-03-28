Los usuarios peruanos podrían acceder a mejor condiciones crediticias en el futuro. En esta nota te explicamos por qué. (Foto: Diseñado por Freepik)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) presentó recientemente la hoja de ruta para la implementación de un nuevo esquema en el mercado financiero, ¿de qué se trata?

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