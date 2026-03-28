El open finance, o finanzas abiertas, permite que las entidades bancarias compartan información de sus clientes con otras empresas de la competencia.

Los expertos afirman que las tendencias globales apuntan a la interoperabilidad, los pagos en tiempo real, el fortalecimiento de entidades digitales con mayor seguridad y facilidad de uso, la expansión de las stablecoins (respaldadas por dinero fiat) y el surgimiento de agentes de IA capaces de ejecutar compras autónomas (comercio agentico).

Así lo señaló Eduardo Torres Llosa, ex gerente general del BCRP, en el marco del panel de expertos “Los pagos digitales hacia el open finance, con más competencia y nuevos modelos de negocios”, desarrollado en el foro técnico “PPA CONECTA” de Perú Payments.

“Ejemplos recientes confirman esta disrupción: plataformas como Bizum en España y Xmoney de Elon Musk apuestan por pagos inmediatos; MasterCard invierte en stablecoins para potenciar remesas; China impulsa pagos embebidos sin autenticación; y en América Latina Visa prueba agentes de IA que compran sin fricción humana”, sustentó.

Billeteras digitales. Su utilización permite insertar a más personas en el sistema financiero. (Foto: iStock)

En ese contexto, Torres Llosa sostuvo que el Perú avanza con una hoja de ruta sólida basada en interoperabilidad, pagos en tiempo real y finanzas abiertas, atendiendo además retos locales como la inclusión financiera y soluciones offline.

“El desafío ahora es aprovechar estas tendencias reforzando seguridad, innovación, experiencia de usuario y colaboración entre actores, para consolidar un ecosistema competitivo y confiable”, concluyó.

Con el open finance, según la SBS, las instituciones financieras podrán ofrecer productos y servicios más personalizados a los usuarios, quienes además podrían acceder a mejores condiciones y tasas de interés más bajas, prevé el regulador.

De acuerdo con la hoja de ruta de la SBS, desde este semestre y hasta fin del 2027, se definirá el marco regulatorio del open finance.

Claudia Cánepa y Sergio Espinosa, de la SBS, proyectan una mayor competencia en el sistema financiero, por el open finance.