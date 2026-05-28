La industria de la moda peruana está atravesando una transformación silenciosa, pero profunda. Si durante años el foco estuvo puesto casi exclusivamente en el diseñador y la creatividad, hoy las empresas del sector están ampliando su radar hacia perfiles vinculados al negocio, el retail, la estrategia comercial y la experiencia del consumidor.
El cambio responde a una industria que busca crecer, profesionalizarse y competir en un mercado donde el consumidor es más exigente, digital y conectado con tendencias globales. En ese nuevo escenario, el talento requerido ya no solo debe crear productos atractivos, sino también entender datos, rentabilidad, posicionamiento y omnicanalidad.
“Las posiciones más buscadas están más relacionadas con gerencias y jefaturas comerciales, e-commerce, category management, brand management, trade marketing, visual merchandising, retail management, planeamiento comercial y gestión de demanda”, explicó Gabriel Gonzales-Daly, executive manager en Michael Page.
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Según el especialista, las compañías están priorizando perfiles capaces de conectar “producto, consumidor, canal y rentabilidad”, es decir, profesionales que entiendan el negocio, interpreten datos y se adapten a nuevos hábitos de compra.
Del diseño al negocio: la nueva ruta de la moda
Desde el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM), su directora ejecutiva, Mary Del Águila, señaló que la industria peruana está entrando en una etapa de madurez que obliga a las marcas a incorporar nuevas capacidades.
“Antes muchas marcas nacían desde un enfoque más artístico, pero hoy necesitan crecer, escalar y competir no solo a nivel local, sino también regional e incluso internacional”, sostuvo.
Ese proceso ha impulsado la necesidad de incorporar conocimientos en gestión de producto, retail, branding, comunicación, producción y herramientas digitales. Incluso, el interés de los jóvenes por la moda también está cambiando.
“Las nuevas generaciones quieren trabajar en moda, pero no necesariamente como diseñadores. Hay un creciente interés por áreas como fashion business, contenido digital, consultoría de imagen, innovación y sostenibilidad”, agregó Del Águila.
Para Gonzales-Daly, el diseño sigue siendo una pieza relevante dentro de la industria, pero el mercado está premiando perfiles capaces de convertir creatividad en resultados concretos.
“El talento más valorado es el que logra traducir una propuesta de marca o producto en ventas, posicionamiento, fidelización y eficiencia operativa”, indicó.
Los perfiles que empiezan a ganar protagonismo
La evolución del consumidor está detrás de buena parte de estos cambios. Hoy, las marcas compiten menos desde el producto y más desde la experiencia, la identidad y la conexión emocional.
Del Águila señaló que el consumidor peruano es actualmente “más informado, más digital y más consciente de lo que compra”, y ya no elige únicamente por precio o producto, sino también por autenticidad, experiencia y propuesta de valor.
Esto ha obligado a las empresas a incorporar perfiles que hace algunos años eran poco frecuentes dentro del sector moda. Entre ellos destacan especialistas en branding, marketing digital, contenido, experiencia del cliente y comercio electrónico.
En paralelo, desde Michael Page identifican un crecimiento en posiciones asociadas a omnicanalidad, rentabilidad y análisis de información. Entre las áreas con mayor dinamismo figuran:
- E-commerce y marketplaces
- Brand y category management
- CRM y growth marketing
- Trade marketing y visual merchandising
- Planeamiento comercial y retail operations
- Business intelligence aplicado a ventas e inventarios
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“La tienda física sigue siendo importante, pero hoy debe integrarse con el canal digital, la gestión de datos y una experiencia de marca consistente”, comentó Gonzales-Daly.
¿Cuánto pagan los perfiles más demandados?
La transformación del sector también empieza a reflejarse en las remuneraciones. De acuerdo con información de Michael Page, los perfiles vinculados a negocio, retail, planeamiento y canales digitales —que hoy ganan protagonismo en la industria— manejan rangos salariales competitivos en el mercado peruano.
Entre ellos destacan las posiciones asociadas a gestión de marca, operaciones retail y comercio electrónico, especialmente aquellas con mayor seniority y visión estratégica.
Rangos salariales brutos mensuales referenciales:
- Brand Management: entre S/ 12,000 y más de S/ 18,000
- Retail Manager: entre S/ 14,000 y más de S/ 20,000
- Demand Planning: entre S/ 9,000 y más de S/ 15,000
- E-commerce: entre S/ 9,000 y más de S/ 16,000
- Senior E-commerce: entre S/ 18,000 y más de S/ 25,000
Las remuneraciones también evidencian el mayor peso que están adquiriendo los perfiles con visión integral del negocio, especialmente aquellos que combinan capacidades comerciales, analíticas y digitales.
El auge del talento híbrido
La transformación también está elevando la demanda por perfiles híbridos, una categoría que comienza a ganar espacio, pero que sigue siendo escasa.
Michael Page identifica dificultades para cubrir posiciones como e-commerce managers con visión de negocio y tecnología, category managers con sensibilidad de consumidor y capacidad analítica, o retail managers que combinen operación, liderazgo y lectura de indicadores.
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“El desafío está en que muchas empresas buscan habilidades que antes estaban separadas. Hoy se necesitan perfiles que conecten producto, canal, data, consumidor y rentabilidad”, afirmó Gonzales-Daly.
Desde CEAM coinciden con esa tendencia. Del Águila sostuvo que las empresas buscan profesionales capaces de moverse entre lo creativo y lo estratégico, con habilidades en branding, retail, e-commerce y marketing, pero también con competencias blandas como adaptabilidad, pensamiento estratégico y trabajo colaborativo.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.