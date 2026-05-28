La transformación digital está redefiniendo la moda peruana: las marcas demandan perfiles capaces de gestionar e-commerce, datos y experiencia de cliente. Foto: Composición Gestión/ Gemini.
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Giancarlos Torres
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La industria de la moda peruana está atravesando una transformación silenciosa, pero profunda. Si durante años el foco estuvo puesto casi exclusivamente en el diseñador y la creatividad, hoy las empresas del sector están ampliando su radar hacia perfiles vinculados al negocio, el retail, la estrategia comercial y la experiencia del consumidor.

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