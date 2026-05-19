Ripley Corp. registró ingresos consolidados por 506,746 millones de pesos chilenos (US$ 558 millones) durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento de 2.3% respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño estuvo impulsado por el segmento bancario, con un alza del 10.1% interanual, y por la solidez demostrada en las tres unidades de negocio en Perú.

Así, las operaciones de retail en Perú alcanzaron ingresos por 138,244 millones de pesos chilenos (US$ 152 millones), registrando un crecimiento de 16.8% en pesos chilenos y 16.1% en moneda local. Este desempeño fue impulsado por un aumento de 15.8% en ventas de mismas tiendas junto con una estrategia comercial enfocada en categorías de mayor contribución, como vestuario, belleza y deporte. Como resultado, el negocio retail más que duplicó su EBITDA, con un crecimiento del 112.8% frente al mismo periodo del 2025.

El segmento inmobiliario, a través de Mall Aventura en Perú, mantuvo una positiva evolución operacional. Sus ingresos crecieron 9.1% en pesos chilenos y 8.6% en moneda local, impulsados por mayores arriendos variables, mejores niveles de ocupación y mayores ingresos por estacionamientos y publicidad. La ocupación alcanzó 97.5%, mientras que el EBITDA alcanzó 15,896 millones de pesos chilenos (US$ 17,566 millones), con un margen de 88.7%.

Por su parte, el negocio bancario en Perú continuó fortaleciendo su rentabilidad. La utilidad creció 59.8%, impulsada por una reducción del cargo por riesgo neto respecto al mismo periodo del año anterior y por un crecimiento de 6,4% en colocaciones en moneda local.

Ripley cuenta con 30 tiendas en Perú. (Foto: Difusión)

Situación de Perú en la operación

A nivel corporativo, la ganancia bruta de la compañía sumó 193,200 millones de pesos chilenos (US$ 213 millones), con un alza de 6.9% y un margen de 38.1%, equivalente a una expansión de 164 puntos base, en comparación a los primeros tres meses de 2025. Este avance refleja una ejecución comercial más enfocada en rentabilidad, una mejor calidad de inventario, una mayor participación de marcas propias y exclusivas, y una gestión promocional disciplinada.

El resultado operacional alcanzó 23,581 millones de pesos chilenos (US$ 26,054 millones), registrando un aumento de 2.3% año contra año. Este resultado estuvo potenciado por Perú, cuyo resultado operacional creció 67.4%, llegando a 30,790 millones de pesos chilenos (US$ 33,869 millones), respaldado el crecimiento rentable del retail, la mejora del negocio bancario y la consolidación de Mall Aventura.

“Los resultados de este primer trimestre confirman la capacidad de nuestras operaciones en Perú para capturar el dinamismo del consumo y elevar su rentabilidad. A nivel regional, seguimos consolidando la fortaleza de nuestro modelo de negocios diversificado, con un enfoque claro en eficiencia y rentabilidad. Durante el año, mantendremos la ejecución disciplinada de nuestra estrategia, sosteniendo una operación optimizada y flexible, y sólida estructura de capital”, remarcó el CEO corporativo de Ripley Corp., Lázaro Calderón.