La chilena Ripley Corp. anunció un cambio en su estructura de liderazgo, al crear la Gerencia de Transformación y Desarrollo Corporativo y trasladar a Rodrigo Guajardo desde la gerencia general de Retail en el Perú al nuevo rol presentado. Desde esa posición, el ejecutivo liderará iniciativas transversales con los equipos de distintos países y unidades de negocio, con foco en la implementación de inteligencia artificial, reportando directamente al CEO del grupo, Lázaro Calderón.

El movimiento se concreta tras un año de resultados récord para Ripley, que en 2025 alcanzó utilidades por US$ 133.5 millones ($119,176 millones de pesos chilenos), un alza de 120.5% frente al año previo, impulsada por mejoras en el desempeño de sus distintas unidades y, en particular, por el negocio en Perú.

En ese mercado, el retail anotó su mejor resultado histórico, con un crecimiento de ingresos de 12.4% en el cuarto trimestre de 2025 y una expansión del margen ebitda hasta 12.2%, 264 puntos base por sobre el año anterior. El desempeño estuvo apoyado en la ejecución de la estrategia de crecimiento rentable, incluyendo el desarrollo de marcas propias y licencias, además del avance en omnicanalidad y remodelaciones en categorías de moda.

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A nivel consolidado, Ripley reportó ingresos por US$ 2,466 millones aproximadamente ($2′219,805 millones de pesos chilenos) en 2025, lo que representa un aumento de 6.3%, mientras que el ebitda creció 22.9%, con una expansión de 130 puntos base en el margen, que llegó a 9.6%.

Inversiones y proyecciones en Perú

En paralelo al movimiento de Guajardo, Ripley designó a Raúl Marcenaro Rouillon como nuevo gerente general de Retail en Perú. El ejecutivo asumirá dicho cargo el 13 de abril de 2026 tras un proceso de transición iniciado en marzo.

Con más de 20 años de experiencia en Adidas, Marcenaro tendrá a su cargo la continuidad del desempeño del negocio en uno de los principales mercados de la compañía, reportando al gerente corporativo de Retail, Alfonso Lobato.

Los cambios se registran en medio de la ejecución de un plan de inversiones por US$ 54.7 millones (49,300 millones de pesos chilenos) para 2026, un alza de 28% respecto al año anterior. Cerca de un 48% de esos recursos se destinará al fortalecimiento del ecosistema omnicanal, incluyendo tecnología, logística, e-commerce y capacidades digitales en Banco Ripley.

Ripley proyecta inversiones por US$ 54.7 millones en 2026, enfocadas en tecnología, logística y expansión. (Foto: Andina).

El resto -US$ 28 millones aproximadamente (25,500 millones de pesos chilenos)- se orientará a la ampliación de centros comerciales y a la mantención y remodelación de tiendas, con foco en eficiencia por metro cuadrado.

En paralelo, el negocio inmobiliario a través de Mall Aventura mostró un crecimiento de ebitda de 65.3% en el cuarto trimestre y de 28.5% en el acumulado anual de 2025, impulsado por mayores niveles de tráfico, renovación de contratos y mejoras en la productividad de los locatarios.

Por su parte, el segmento financiero también registró avances, con un crecimiento de 7.2% en la cartera de colocaciones de Banco Ripley en Perú, junto con una reducción relevante en el costo por riesgo.

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