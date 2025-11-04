La juguetería estadounidense Toys “R” Us confirmó para este mes su llegada al mercado peruano; ello, como parte de su plan de expansión en Sudamérica. En abril último, la compañía norteamericana había anunciando el ingreso a nuestro país, a través de la minorista Ripley.

En ese sentido, el arribo de la marca al Perú está prevista para el 15 de noviembre próximo, específicamente, en la tienda por departamento Ripley, situado en el centro comercial Jockey Plaza. En los días previos, la empresa también estará llegando a Chile por medio de espacios en dos malls del retail chileno, de acuerdo al portal Bio Bio Chile.

En el caso de Perú, la marca llega con presencia física y online, integrando su propuesta dentro del ecosistema omnicanal de Ripley. “Estamos emocionados de traer la magia de Toys “R” Us a Perú. Queremos que cada visita sea un momento único para las familias (...). Esta apertura es un hito importante para Ripley, y buscamos transformar la compra de juguetes en el país, combinando calidad, innovación y entretenimiento”, señaló Zina Aramburu, gerente Comercial de Blandos en Ripley.

El plan conjunto entre Ripley y la cadena de jugueterías pretende consolidar la presencia de la marca en la región e incorporar una sólida estrategia online que amplía la forma de compra más allá de las tiendas físicas.

Toys “R” Us fue fundada en 1948 por Charles Lazarus en Washington D.C. (Foto: AP).

¿Quién es Toys “R” Us?

Toys “R” Us fue fundada en 1948 por Charles Lazarus en Washington D.C., comenzando como un local enfocado en artículos para bebés. Con el paso de los años, amplió su oferta hacia los juguetes, transformándose en una reconocida cadena internacional con operaciones en varios países.

Sin embargo, en septiembre de 2017, la empresa se declaró en bancarrota en Estados Unidos debido a una combinación de factores, incluyendo una deuda significativa, competencia creciente (Walmart y Amazon) y cambios en el comportamiento del consumidor.​

Antes de su quiebra en 2017, Toys “R” Us operaba aproximadamente 1,691 tiendas en Estados Unidos y 257 en 38 países. Tras la reestructuración, la empresa ha iniciado una nueva fase de expansión.

Por ejemplo, en Estados Unidos, ha abierto nuevas tiendas, incluyendo una en el centro comercial American Dream en Nueva Jersey en 2021 y otra en el Mall of America en Minnesota en 2023. Ese mismo año, en México, inauguró la primera tienda en la Ciudad de México , marcando el regreso de la marca a América Latina. Y es que antes de declararse en bancarrota, la marca operó tiendas en países como México y Puerto Rico; sin embargo, decidió cerrar muchas de sus sucursales a nivel mundial.

