En un mundo de muchas webs, aplicaciones y opciones, la nueva obsesión del ecommerce es evitar que el cliente se vaya y abandone. Para evitarlo, el cambio pasa también por preparar mejor a los vendedores en tiendas físicas.
En un mundo de muchas webs, aplicaciones y opciones, la nueva obsesión del ecommerce es evitar que el cliente se vaya y abandone. Para evitarlo, el cambio pasa también por preparar mejor a los vendedores en tiendas físicas.
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Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

No hay duda de que las ventas digitales son el negocio del momento: solo en Perú, este canal factura alrededor de US$12,000 millones al año. Cifras públicas indican además que existen más de 330,000 negocios digitales en el país (todo el distrito de Chorrillos). Sin embargo, que el ecommerce haya seguido expandiéndose incluso después de la pandemia no significa que todas las empresas estén preparadas para sobrevivir a los nuevos retos, sobre todo, cuando el consumidor se ha vuelto mucho más exigente (o “tóxico”), y es capaz de escribirle directamente al CEO vía LinkedIn tras una mala experiencia. “Ya no consideramos que el delivery gratis sea un gancho para comprar”, anota también Grimaldina Chu, gerente de Ecommerce de Marathon.

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